«كيا» توسع شراكتها العالمية مع أكاديمية «رافا نادال»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كيا» عن عقد شراكة مع أكاديمية رافا نادال في الكويت تتوسع بموجبها نطاق الشراكة بين «كيا» ومدرسة التنس التي يمتلكها بطل التنس العالمي رافاييل نادال، إلى الشرق الأوسط. وتم افتتاح هذه الأكاديمية في الكويت في فبراير 2020 بحضور رافاييل نادال، وكوكبة من الشخصيات المرموقة وممثلي وسائل الإعلام.

وبموجب هذا التعاون أصبحت مجموعة الوكالات الوطنية لشركة «كيا» في الكويت (كيا المطوّع)، الموزع المعتمد لسيارات «كيا» في الكويت، شريك النقل الرسمي لأكاديمية رافا نادال التي يقع مقرها في مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، الملحق بـ «مول 360» الشهير. وستخصص «كيا المطوّع» سيارتين لنقل عملاء الأكاديمية من الشخصيات رفيعة المستوى؛ وهي «تيلورايد»، أكبر سيارات «كيا» الرياضية متعددة الاستخدامات؛ و«كارنفال»، السيارة العائلية المحبوبة في الكويت.

وبهذه المناسبة، قال رافاييل نادال، أحد أفضل لاعبي التنس على الإطلاق: «تجمعني مع «كيا» مسيرة متميزة، إذ جاءت شراكتنا ثمرة رؤيتنا الموحدة المتمثلة في إلهام الأشخاص لتحقيق أهدافهم وإطلاق العنان لقدراتهم الكامنة. ولطالما دعمت «كيا» أكاديمية رافا نادال منذ تأسيسها، ويسرني أن أرى شراكتنا تحقق النجاح تلو الآخر».

ويعتبر رافاييل نادال السفير العالمي لشركة «كيا» مذ كان في سن التاسعة عشرة، ومن المتوقع أن تتجاوز مدة الشراكة بين الطرفين 20 عاماً؛ إذ بدأت شركة «كيا إسبانيا» برعاية أسطورة التنس منذ عام 2004.

ويقع أول فرع تم افتتاحه لأكاديمية رافا نادال، التي تنتشر فروعها في مواقع عدة حول العالم، في مدينة مايوركا الإسبانية - مسقط رأس نادال. ومع عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، من المتوقع أن تستقبل الأكاديمية مجموعة من اللاعبين المتدربين سنوياً.

ومن جانبه قال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي للعمليات في المقر الرئيسي لشركة «كيا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «لطالما شجعت «كيا» نادال ودعمته خلال مسيرته الرياضية. ونحن معجبون بقدرته على إلهام اليافعين والكبار على حدٍ سواء لتبني نمط حياة أكثر نشاطاً من الناحيتين العقلية والجسدية، إلى جانب جهوده الدؤوبة التي يبذلها لتوفير فرص تساعد أي شخصٍ يود تطوير وصقل مهاراته. ونفخر بتوسيع نطاق رعايتنا العالمية لأكاديمية رافا نادال إلى الكويت، ونأمل أن تسهم بدعم مواهب التنس في منطقة الشرق الأوسط».

وتضم أكاديمية رافا نادال في الكويت 15 ملعب تنس داخلياً وخارجياً، وملعباً مدرجاً خارجياً بسعة 1500 مقعد، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وملعبي اسكواش، وملعب بادل تنس، مع ردهة للأعضاء، ومقهى رياضي، ومتجر «برو شوب». وتستند الأكاديمية إلى مبادئ أساسية في التدريس تتبنى قيماً تعليمية راسخة، وتهدف إلى إلهام الأبطال لبلوغ أقصى إمكاناتهم. وتمثل الأكاديمية وسيلة لتشجيع مختلف أفراد المجتمع على تبني نمط حياةٍ صحي.

وبدوره قال مهند المطوّع، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الوكالات الوطنية لشركة «كيا» في الكويت (كيا المطوّع): «نفخر بتوسيع نطاق شراكة «كيا» مع نادال وأكاديمية رافا نادال إلى الكويت. وتكريساً لهذا النموذج الرائع من الشراكات طويلة الأمد، ستحظى الأكاديمية اليوم بأسطول من سيارات «كيا» لخدمة عملائها من الشخصيات رفيعة المستوى، مما سيدعم جدول فعالياتها وبطولاتها».

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