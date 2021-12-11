«بيجو» تفوز بجائزة تصميم السيارات

المصدر: دبي - البيان

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تم هذه السنة منح «جائزة تصميم السيارات»، والتي أطلقتها مجلّة «Auto&Design» كمبادرة منها سنة 1984، إلى علامة «بيجو» التجارية عن فئة «لغة تصميم العلامة التجارية»، وذلك لقاء لغتها التصميمية العرضية والتي تظهر ضمن مجمل مجموعة منتجاتها.

ووفقاً للجنة التحكيم، «تستعرض مجموعة «بيجو» الجديدة تطوّر العلامة التجارية من ناحية المزايا الرياضية واللمسات الراقية الدقيقة، مما يُضفي بشكل بارز خطوطاً قوية تبقى متوافقة مع الجذور التاريخية للعلامة التجارية».

وأعرب ماثياس هوسان، مدير التصميم لدى «بيجو» عن فخره لاستلام الجائزة التي تشكّل تقديراً دولياً مرتبطاً مع النجاح الدولي الكبير لمعظم المنتجات الأخيرة من علامة «بيجو» التجارية.

وتم منح نسخة العام 2021 من «جائزة تصميم السيارات» إلى «بيجو» نظراً لتميّز إبداعاتها الأخيرة. ويجري عبر هذه الجائزة الراقية تكريم المشاريع التي تشكّل مساهَمة بارزة في تطوّر تصاميم السيارات. وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم إطلاق الجائزة في عام 1984 كمبادرة من فولڤيو سينتي، مؤسِّس ومدير مجلّة Auto&Design الشهيرة عالمياً. وتقوم لجنة تحكيم تضم 12 خبيراً، جميعهم من الصحفيين العاملين مع منشورات دولية متخصِّصة بالسيارات، بتقديم الجائزة وذلك بهدف إجراء تقييم محايد للتصاميم الدولية في عالم السيارات.

يُشار إلى أن فئة «لغة تصميم العلامة التجارية» تتعامل مع تصاميم العلامة التجارية، وذلك فيما يتعلّق بالطريقة التي تعبّر من خلالها العلامة التجارية عن أسسها وقِيَمها عبر مجموعة منتجات متناسقة وجذّابة.

وأكّد هوسان على اعتزازه الكبير بهذا التقدير البارز لعلامة «بيجو» التجارية، حيث قال: «يسرّني استلام هذه الجائزة المميّزة، وهي تأتي في أوقات مهمّة للعلامة التجارية، والتي ترتقي مع طراز»بيجو 308«الجديد كلّياً بالتصميم والشخصية إلى مستويات جديدة تُعدّ أكثر جرأة وابتكاراً. ولقد تم تدشين الصورة الجديدة للعلامة التجارية مع»بيجو 308«الجديدة، حيث أحدثت ثورة في طريقة إيصال قِيَمنا للآخرين. إن جذورنا تتميّز بكونها ضاربة عميقاً في التاريخ، لكنها أيضاً تأخذنا إلى مستقبل مشوّق جداً».

وتأتي هذه الجائزة بعد تلك التي فازت بها «بيجو 2008» الجديدة في 2019 ضمن فئة ’السيارة الإنتاجية‘. وهذا يؤكّد على اتساق المسار الذي تسير فيه عملية تطوّر «بيجو» من ناحية الدينامية والتموضع ضمن الفئة العليا من السوق، وهي تقوم على خطوط جريئة وقوية تتوافق مع الجذور التاريخية للعلامة التجارية التي تأسَّست سنة 1810.

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