«المسعود للمركبات والمعدات التجارية» يحصد جائزتين

المصدر: دبي - البيان

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حصل قسم «المسعود للمركبات والمعدات التجارية»، على جائزتين خلال «المؤتمر السنوي لشركاء شاحنات يو دي» لعام 2021، الذي أقيم مؤخراً في موقع إكسبو 2020 دبي.

وفاز القسم بجائزتي «أفضل فريق لبيع خدمات الصيانة والإصلاح»، و«أفضل فريق للتسويق والاتصال» لعام 2021، نظراً لنجاحه بتخطي أهدافه الرئيسة، على الرغم من تأثيرات الجائحة الصحية العالمية. كما تمكن من الوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى خلال تصفيات فئتين إضافيتين من الجوائز، وهي «أفضل بائع لقطع غيار سيارات»، و«أفضل مبادرة تسويق واتصال» لعام 2021.

وقال محمد الزفتاوي، المدير العام لقسم «المسعود للمركبات والمعدات التجارية»: تأتي هذه الجوائز، لتؤكد مجدداً على قدرة قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية، والتزامها الكامل في تخطي التحديات كافة، وتحويلها إلى فرص استثنائية، نقدّم من خلالها خدمات متميزة لعملائنا، قادرة على تلبية احتياجاتهم كافة، حيث نجحنا خلال الأزمة الصحية العالمية الأخيرة، في تبني نهج متكامل أكثر إبداعاً وابتكاراً. كما شهدنا نمواً ملحوظاً في أعمالنا، مدفوعين بفريق عمل متفانٍ ومصمم على النجاح، ومن هنا، نؤكد اليوم التزامنا الكامل بمواصلة المسيرة، لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، والوصول إلى مراحل جديدة من النمو المستدام.

وأضاف الزفتاوي: نهنئ فريق المسعود للمركبات والمعدات التجارية، فرداً فرداً، على هذه الجوائز المستحقّة، ونشكرهم جميعاً على مثابرتهم وتعاونهم غير المحدود، معربين عن امتناننا لشريكنا «شاحنات يو دي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على ثقتهم المستمرة في شركة المسعود، حيث نتطلع قدماً إلى المزيد من التعاون، وتعزيز علاقات الشراكة التي بدأت منذ عام 1981.

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