«جنرال موتورز» تطلق تقنية «أونستار» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قامت «جنرال موتورز» بإطلاق «أونستار»، تقنيتها الرائدة للسلامة والأمن داخل المركبة، في الإمارات، وذلك كجزء من التزامها المستمر بتوفير حلول سلامة ريادية لصالح عملائها. وتتميّز «أونستار» بكونها ترسي معايير جديدة للخدمات داخل المركبة، حيث تضع في متناول السائقين المجموعة الأوسع من خدمات السلامة والأمن، وتمكِّن الاستفادة من ميّزة الاتصال المدمجة في مركبات العلامات التجارية المختلفة التابعة لشركة «جنرال موتورز»، مع تفعيل حزمة من الخدمات المتصلة المتمحورة حول الملاءمة والابتكار. كما تتميّز خدمة الاشتراك هذه عبر توفيرها لباقات اتصال Wi-Fi داخل المركبة، والتي تُعتبَر الميّزة الأولى من نوعها في المنطقة وستتوفر في معظم طرازات العام 2021 من «شفروليه» و«جي إم سي» و«كاديلاك».

وترتكز «أونستار» على خبرة تزيد على 25 سنة من الريادة في مجال خدمات السلامة والأمن داخل المركبة، وهي بالتالي تقود الدرب فيما يخصّ السيارات المتصلة. وفي ظل واقع أن لا أحد يخطّط لحادث مروري أو تعرُّض سيارته للسرقة أو حتى فقدان المفتاح، يبرز دور «أونستار» بقوّة خصوصاً وإنها توفر دوماً المساعدة في الظروف الطارئة، مع تقديم خدمة داخل المركبة تسهم بإنقاذ الحياة وتستخدم التقنيات الحديثة لتمكين الاتصال المباشر مع عنصر مساعَدة بشري لأجل توفير المساعَدة المناسِبة.

وقال غاري ويست، المدير العام لـ«أونستار» وحلول التنقّل المستقبلية لدى «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: يشكّل إطلاق «أونستار» في الإمارات خطوة بارزة في رحلتنا نحو الوصول إلى مستقبل مع صفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري، وهي تدفع بمركبات «جنرال موتورز» أكثر نحو المستقبل المتميّز بالاتصال. ولقد احتفلنا منذ فترة قصيرة جداً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع تطلّعنا للسنوات الخمسين القادمة، فإننا نتصوّر مستقبلاً متصلاً بالكامل وهو يبدأ مع إطلاق «أونستار» التي تُعدّ خدمة ليس لها مثيل، حيث إنها تمنح العملاء مستويات لا تُضاهى من السلامة والأمن مدعومة بلمسة بشرية. ونحن نقدّر جداً القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، حيث تسعى لبناء مدن أذكى للمستقبل، وبالتالي نفخر للعمل عن قرب مع شركائنا الحكوميين لتحقيق هذه الرؤية المشترَكة المتمحورة حول الطرقات الأكثر أماناً والمدعومة من خدمة «أونستار».

وتلبّي «أونستار» متطلّبات مختلف العملاء، وهي توفر باقة الحماية، وباقة الاتصال. ويستفيد العملاء عبر باقة الحماية من مجموعة من خدمات الحماية الأساسية المتاحة بواسطة «أونستار»، مثل الاستجابة التلقائية لحوادث الاصطدام، خدمات الطوارئ، خدمة المساعدة في إيجاد المركبة المسروقة، والمساعدة على الطريق. أما بالنسبة إلى باقة الاتصال، فيستطيع العملاء الحصول على خدمات بارزة مثل القفل والفتح بالمفتاح عن بعد، تشخيص حالة المركبة عند الطلب والتجوال المتصل.

كما يستفيد العملاء من خدمة الاتصال القياسي المجاني حتى 10 سنوات عند الاشتراك وتفعيل الخدمة، مما يتيح الوصول إلى مجموعة خدمات مثل تشخيص حالة المركبة، تنبيهات التشخيص، تذكير الصيانة من الوكيل والسائق الذكي.

وتم تحديد سعر كل باقات «أونستار» والخدمات المتصلة المتوفرة عند 99 درهماً فقط في الشهر. أما العملاء الذين يرغبون الاستفادة من كامل خيارات «أونستار» التي تجمع بين خصائص الحماية والاتصال معاً، فيمكنهم الحصول على الباقة المجمَّعة البالغ سعرها 149 درهماً فقط، أي ما يوازي أقل من 5 دراهم في اليوم – وهو مبلغ قليل يتم دفعه لقاء الحصول على مستويات لا تُضاهى من السلامة والملاءمة! وبهدف تفعيل تجربة «أونستار» المتكامِلة والخدمات المتصلة، يستطيع العملاء أيضاً الاشتراك في خطّة بيانات Wi-Fi لداخل المركبة. هذه الخدمة المتاحة عبر «اتصالات»، التي تُعتبَر أحد أبرز موفري خدمات الاتصالات في العالم وشريكاً استراتيجياً رئيسياً في إطلاق «أونستار»، تضمن للمشتركين الحصول على اتصال Wi-Fi عالي السرعة والاعتمادية داخل المركبة، وذلك للمرّة الأولى في الإمارات العربية المتحدة. ويبدأ سعر الخطّة 69 درهماً مقابل 2 غيغابايت من سعة البيانات في الشهر، وصولاً إلى سعة بيانات قدرها 10 غيغابايت في الشهر، وبالتالي توفر «اتصالات» و«أونستار» المزيد من المرونة لتلبية متطلّبات كافة المشتركين.

وشكّلت «أونستار» على مدى أكثر من 25 سنة مرادفاً للسلامة والأمن، وهي تعمل يداً بيد مع موفري خدمات الطوارئ المحلّية لضمان حصول العملاء على المساعَدة المناسِبة عندما يكون هناك حاجة ماسّة لها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تقوم «أونستار» بتوفير المساعَدة في الحالات الطارئة عبر ميّزة الاستجابة التلقائية لحوادث الاصطدام، حتى لو لم يكن بمقدور السائق أو الركّاب طلب المساعدة بأنفسهم. وكذلك الأمر في حالة سرقة السيارة، إذ تُعتبَر «أونستار» خدمة الاشتراك الوحيدة داخل السيارة التي تدعم الاسترداد السريع والآمن للمركبة عند سرقتها وذلك عبر تفعيل ميّزة التنبيه في حالة سرقة المركبة، وهي تعمل بالتوازي مع الشرطة للمساعَدة في استرداد المركبة بسرعة وأمان. وهذا يشير بكل وضوح إلى مستوى راحة البال التي يمكن أن توفرها «أونستار».

وأصبحت خدمات السلامة والأمن داخل المركبات الرائدة من نوعها والمدعومة باتصال بشري متوفرة الآن في الإمارات. وفي ظل وجود مركز اتصال إقليمي، يمكن أن يشعر العملاء بمزيد من الثقة لمعرفتهم أن هناك مستشاراً خاصاً بخدمة «أونستار» جاهز على مدى 24 ساعة في كل أيام الأسبوع لتقديم المساعدة اللازمة وذلك عبر لمسة زر بسيطة، مع إتقان المستشارين للغتين العربية والإنكليزية، وهم مستعدّون تماماً لتوفير المساعَدة مهما كان نوعها فيما يخصّ السلامة أو الملاءمة.

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