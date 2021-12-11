«بي إم دبليو آي إكس» تحصل على تقييم «السيارة الأكثر أماناً»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت «بي إم دبليو آي إكس» على تصنيف من فئة خمس نجوم في جميع فئات اختبار التصادم ضمن تقييم «Euro NCAP» للسيارات الأكثر أماناً. وفي تقييم حماية الركاب البالغين، سلط المختبرون الضوء على فعالية الوسادة الهوائية التفاعلية الجديدة بين مقعدي السائق والراكب الأمامي، والتي توفر حماية إضافية من الإصابة في حالة حدوث تصادم جانبي إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.

كما حصل تقييم سلامة الأطفال في المقعد الخلفي من سيارة «بي إم دبليو آي إكس» على أعلى درجة ممكنة لكل من الاصطدامات الأمامية والجانبية. ومن المزايا الأخرى أيضاً، فإن سيارة «بي إم دبليو آي إكس» تحتوي على نظام تحذير من الاصطدام الأمامي مع تدخل الفرامل الذي يمكنه اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات والمركبات.

وبالإضافة إلى ذلك، يتفاعل نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ أيضاً في حالات الانعطاف، وهذا ما يساعد في تقليل المخاطر التي يتعرض لها المشاة عند الانعطاف وخطر الاصطدام مع حركة المرور القادمة عند الانعطاف يساراً. وفي حالة حدوث تصادم، ينخفض خطر إصابة مستخدمي الطريق المعرضين للخطر من خلال عناصر الهيكل المصممة بعناية والهياكل المرنة في مقدمة السيارة.

وتتميز سيارة «بي إم دبليو آي إكس» أيضاً بغطاء محرك نشط، يرتفع تلقائيًا بمجرد أن تتعرض السيارة إلى تصادم. يؤدي هذا إلى إنشاء منطقة تشوه تمنع التأثير المباشر بين المشاة أو الدراج والمكونات الصلبة في حجرة المحرك.

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