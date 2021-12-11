«نيسان» تحتفل بالذكرى السبعين لإطلاق طراز «باترول»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت نيسان بالذكرى السبعين لإطلاق سيارة باترول الأسطورية في العالم وبالعرض الإقليمي الأول لسيارة باثفايندر 2022 الجديدة كلياً، مستهلّة بذلك فصلاً جديداً من ريادة الشركة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط. وأقيمت الاحتفالية في ساحة الوصل التي تعد القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، وافتتحها أشواني غوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة نيسان موتور، بكلمةٍ تبعها عرض لافت لمسيرة نيسان عبر الأجيال جمَعَ بين التقاليد والحداثة، والاحتفاء بتراث باترول في المنطقة والعالم.

وألقت الاحتفالية الضوء على رواج نيسان اللافت في منطقة متجذرة بالتقاليد وتتطلّع في آنٍ نحو المستقبل. وحضر الحدث أبرز المسؤولين التنفيذيين في نيسان، وإكسبو 2020، والشركاء، والموظفين، وكبار الشخصيات، والعملاء، ووسائل الإعلام الإقليمية وزوار إكسبو. وتعد هذه الاحتفالية هي الأحدث والأكبر ضمن الاحتفالات التي تقام على مدار عام كامل بمناسبة الذكرى السبعين على طرح سيارة نيسان باترول الأسطورية. ويعكس طراز باترول 2022 الخاص بالذكرى السبعين والذي جرى الكشف عنه للمرة الأولى عالمياً، التراث الغني للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات وهو يحمل شعاراً خاصاً، ويمتاز بتصميم معزّز وبعناصر تكنولوجية لافتة. كما شهدت الاحتفالية الكشف عن باثفايندر 2022 الجديدة كلياً لأول مرة في المنطقة والتي أعيد تصميمها بالكامل لتقدم للسائق إحساساً بتراثها الممتد من القدرات القوية، وتجربة القيادة العملية والمبتكرة، والشعور بالأمان، والأداء المميز والقدرة على الاتصال.

وفي كلمته التي ألقاها لافتتاح الحدث، قال أشواني غوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيسان موتور: نجح باترول في بناء علاقة وثيقة مع السائقين هنا في منطقة الخليج على أساس الاحترام والثقة المتبادلة، وعلى القيم التي توارثتها الأجيال التي اختبرت باترول على مختلف أنواع الدروب. وبذلك فإن باترول لم يكن بالنسبة لهم مجرد سيارة وإنما إرث ممتد لأجيال، فقد وفر لهم القوة والرفاهية والثقة المطلقة في قدراته. وتأتي احتفاليتنا في لحظة تاريخية نحتفل فيها بالإسم الأعرق في مسيرة نيسان. عندما ننظر إلى الماضي وإلى النجاحات التي تحققت على مدار السبعين عامًا الماضية، فإننا فعلياً نتطلع إلى المستقبل لنركز جهدنا على الانتقال بإرث باترول نحو المستقبل ومواصلة تسجيل النجاحات في الطرازات الجديدة. واليوم تنتقل نيسان إلى مرحلتها التالية من إرثها الممتد، وتعيد تعريف المفاهيم وصياغة شكل مستقبل التنقل.

واكتسب باترول سمعته المميزة من خلال الجمع بين التراث والعراقة وأصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية والمقيمين فيه على حدٍ سواء. فمنذ طرحه في المنطقة عام 1956، نشأ بين باترول وسكان المنطقة رابطاً متيناً بفضل قدراته اللافتة في خوض أقسى التضاريس براحة وفخامة مطلقة. ويعزز نجاحه في المنطقة إطلاق نسخة 2022 الحصرية لدول مجلس التعاون الخليجي العربية والخاصة بالذكرى السبعين.

من جهته، قال تييري صباغ، المدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: رسّخت مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من نيسان وعلى مدى عقود علاقتنا الوطيدة بالمنطقة، حيث يلبي كل من هذه الطرازات الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. واليوم في إكسبو 2020 دبي، نحتفل بمسيرة نيسان عبر إطلاق طرازين لهما مكانتهما الرائدة في المنطقة، وهي طرازات التي تحتفي بإرثنا وتنطلق بنا نحو المستقبل. يعدّ باترول رمزًا سيتواصل الاحتفاء به لسبعة عقود مقبلة، حيث يقدم طراز باترول 2022 لعملائنا الرفاهية والفخامة والقدرة على التواصل. كما يقدم باثفايندر الجديد كلياً، المتانة والتكنولوجيا المتقدمة. ونتطلع إلى أداء الطرازين في الأسواق خاصةً لدورهما المهم في ترسيخ مكانة نيسان في المنطقة، فيما نواصل تسجيل المزيد من قصص النجاح بدعم شركائنا وعملائنا الكرام.

وشكّلت قبة ساحة الوصل التي أُضيئت بأنوار العرض الغامر الموقع الأنسب لسرد قصة نيسان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. وشكّلت الفعالية محطة مفصلية أخرى لنيسان بصفتها الشريك الرسمي لقطاع السيارات لإكسبو 2020 دبي الذي وفّر منصة عالمية للاحتفالات التي شاركت فيها الجماهير افتراضياً من حول العالم.

وقال شولتو دوغلاس-هوم، الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق والمبيعات، إكسبو 2020 دبي: منذ البدايات، احتفت الدورات الدولية المتتالية من إكسبو ببراعة الإنسان والتقدم الذي تحرزه البشرية، ولسنوات طويلة كانت نيسان في طليعة المبتكرين، لذا يسعدنا أن يمثل إكسبو 2020 دبي منصة عالمية للاحتفال بالذكرى الـ 70 لسيارة نيسان باترول والكشف عن سيارة نيسان «باثفايندر» 2022 الجديدة كليًا، في أول ظهور لها على المستوى الإقليمي، كما يسعدنا تهنئة نيسان على هذا الإنجاز المميز.

ويتضمن طراز باترول 2022 الحصري الخاص بالذكرى السبعين تحديثات تصميمية وتكنولوجية، وهو أكثر فخامة واتصالاً من أي طراز سابق ويحمل شعاراً مميزاً على المصدّ، تخليداً لهذه المحطة المهمة من تاريخه. ويتميز هذا الطراز عن سابقه بشبك V-Motion الأمامي الجديد والمصد المعاد تصميمه وعجلات الألمنيوم بالقطع الآلي قياس 20 بوصة، إضافة إلى الفرش الداخلي الجديد بلون البرغندي، ولوحة التحكم المركزية الجديدة التي أعيد تصميمها. كما تعزز التجربة شاشة نظام معلومات ترفيهي عالية الدقة قياس 12.3 بوصة توفر اتصالاً لاسلكياً معززاً بتطبيق Apple CarPlay وتطبيق Android Auto.

أما نيسان باثفايندر 2022 الجديدة كلياً، فقد أعيد تصوّرها بالكامل، ويتميز الطراز الجديد بالقدرات اللافتة التي تمتّع بها الطراز السابق، فيما توفر للعملاء العصريين الراحة والاتصال المتطور إلى جانب المزايا المعززة. ويكرّم الجيل الخامس الحديث الإصدار الأول من سيارة باثفايندر التي تم طرحها عام 1987، ويتميز بتصميم هيكل خارجي جريء ويوفر للسائقين والركاب تجربة أكثر أماناً واتصالاً.

وتمتاز سيارة باثفايندر 2022 لأول مرة على الإطلاق بالألوان الثنائية للهيكل الخارجي وتتضمن مجموعة تقنيات التنقل الذكي من نيسان مثل تقنية ProPILOT فائقة التطور التي تم تصميمها لتعزيز ظروف القيادة المختلفة، مع المزيد من أنظمة المساعدة الديناميكية للسائق والتي تقلل من مستوى التسارع والتوجيه واستخدام الفرامل، ما يؤدي إلى تخفيف الإجهاد الذي يلحق بالسائق أثناء القيادة على الطرق السريعة. كما تتضمن باثفايندر الجديدة كلياً شاشة نظام معلومات ترفيهي قياس 12.3 بوصة وشاشة عرض ثورية على الزجاج الأمامي في بعض الفئات قياس 10.8 بوصة، ويوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد كلياً من 9 سرعات تسارعاً وأداءً معزّزين.

وتعدّ هذه الفعالية الأحدث ضمن سلسلة فعاليات تقيمها نيسان في إكسبو 2020 دبي أو تدعمها أو تشارك فيها خلال الأشهر المقبلة. وبالإضافة إلى عدد من الحملات الرقمية والمحتوى المخصص لإكسبو على موقع Nissan NEXT الإلكتروني، قدمت نيسان لإكسبو 2020 دبي أسطولاً يضم أكثر من 600 سيارة نيسان توفّر أحدث تكنولوجيات وابتكارات العلامة التجارية.

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