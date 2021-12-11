دبي تحتضن أول متاجر «AMG» المستقلة في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة قرقاش» عن افتتاح أول متجر مستقل في العالم من «AMG» في دبي.

ويساهم المتجر الجديد، القائم على مفهوم مبيعات التجزئة الهجين والواقع في منطقىة سيتي ووك دبي، بإرساء معيار جديد لتجربة العلامة التجارية «AMG» في دبي؛ إذ يسعى إلى خلق أسلوب حياة فريد في واحدة من أكثر المناطق الحضرية تميزاً في دبي.

ويضم المتجر صالة عرض ومحل بوتيك ومنفذ مأكولات ومشروبات، حيث يمكن لعشاق السيارات تجربة قيادة مجموعة واسعة من أحدث وأرقى طرازات «Mercedes-AMG»، وشراء باقة منتقاة وحصرية من الإكسسوارات العصرية فائقة الجودة، فضلاً عن الاستمتاع بعروض أشهر منافذ المأكولات والمشروبات مثل «AMG Kaffeehaus» الذي يوفر تجارب غير مسبوقة.

ولا تقتصر روعة هندسة المتجر الجديد على توفير مزايا التصميم التي لطالما اشتهرت بها مراكز العلامة التجارية «AMG»، بل تتعداها أيضاً إلى تقديم سلسلة من العناصر الفريدة التي تعزز من تميز الشكل والتصميم.

واحتفاءً بافتتاح المتجر، أقيمت فعالية للمعاينة الإعلامية تبعها حفل تدشين لكبار الشخصيات في الموقع نفسه. علاوة على ذلك، قام موكب كبير من سيارات «AMG» بجولة عبر شارع الشيخ زايد وصولاً إلى الشوارع الرئيسية لسيتي ووك دبي. وحضر الاحتفالات التي استمرت يومين ضيوف من كبار الشخصيات، وعملاء «AMG» والمشاهير، بمن فيهم سائق الفورمولا 1 السابق الشهير ديفيد كولتهارد.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «مجموعة قرقاش»:

إن احتضان دبي أول متاجر «AMG» المستقلة في العالم يسلط الضوء على العلاقة الوطيدة بين «قرقاش» و«Mercedes-AMG». ويشكل إطلاق المتجر، بما يوفره من أسلوب حياة فريد، إضافة مهمة لشبكتنا المتنامية في الإمارات، والتي تتيح لعشاق «AMG» تجربة حصرية من العلامة التجارية.

من جانبه، قال ماتياس لورس، رئيس القطاع الإقليمى الدولى لسيارات «مرسيدس-بنز»: يُعد افتتاح المتجر الجديد خطوة جوهرية نحو مستقبل السيارات الفاخرة فائقة الأداء، وهو ما تسعى إليه «Mercedes-AMG».

ونفخر من خلال هذا المتجر بأن نتمكن من تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع «مجموعة قرقاش» التي لطالما كانت داعماً قوياً لنجاحنا في منطقة الشرق الأوسط.

وتساعدنا هذه الخطوة على تعزيز شبكتنا سريعة النمو في الإمارات، ليس فقط من خلال تقديم تجربة حصرية لعشاق «AMG»، وإنما أيضاً من خلال مساعدة العملاء على التفاعل عن كثب مع مجموعة منتجاتنا الراقية، وبالتالي ترسيخ مكانة «مرسيدس-بنز»، الشركة الرائدة عالمياً بمجال تصنيع السيارات الفاخرة.

بدوره، قال كاي باجنكوبف، رئيس مبيعات التجزئة واستراتيجية وتجربة العلامة التجارية لدى «Mercedes-AMG GmbH»: تجسد «Mercedes-AMG» المعنى الحقيقي للسيارات الفاخرة فائقة الأداء، ومتجر «AMG» الجديد خير مثال على ذلك. ونحن ممتنون لشركائنا في «مجموعة قرقاش» على التزامهم بدعم هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس.

ويرسي المتجر معياراً جديداً لتجربة منتجاتنا وعلامتنا التجارية بغية ضمان النمو المستقبلي وتعزيز القدرة التنافسية، إلى جانب إتاحة أرقى عروضنا لشريحة جماهيرية أوسع. وهو يجمع بين الأداء الفائق والرفاهية ليضمن لعملائنا تجربة شاملة ومختلفة تماماً على صعيد المنتجات والعلامة التجارية.

وسيفتح المتجر أبوابه بين يومي السبت والأحد من الساعة 10 صباحاً وحتى 9 مساءً؛ حيث سيتمكن الزوار من اختبار سحر سباق السيارات وشعور الانتماء الحقيقي إلى «أسرع عائلة في العالم» .

ضمن المتجر الذي يتخذ موقعاً حيوياً يجمعه بأبرز مناطق الجذب السياحي في الإمارة. وسيستكمل المتجر شبكة المبيعات الحالية لصالات عرض مرسيدس - بنز لدى «قرقاش» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

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