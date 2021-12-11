«لينكون أفياتور» تقنيات ترحب بالركاب

المصدر: دبي – البيان الاقتصادي

ت + ت - الحجم الطبيعي

منذ أطلقت «الطاير للسيارات»، الوكيل المستورد الرسمي لسيارات لينكون في الإمارات، الطراز الجديد من «أفياتور» وهي تستحوذ على اهتمام عشاق السيارات في الدولة، نظراً لأنها تمتاز بتقنياتها المتطورة التي تُمكّنها من الانحناء للترحيب بركابها وفحص الطرق أمامهم لأية مطبات.

وترتقي سيارة الدفع الرباعي كبيرة الحجم والصفوف الثلاثة بمعايير التصميم لدى لينكون وتعبر عن رؤيتها في التفاصيل المميزة كونها ملاذاً يتميز بحرفيّة التصميم.

وقال سامي ملكاوي، المدير الإقليمي في لينكون الشرق الأوسط: «تشهد لينكون اليوم ارتفاعاً واضحاً في مبيعاتها في المنطقة، وتشكل سيارة أفياتور الجديدة كلياً من علامتنا أفضل مثال لرؤيتنا ونهجنا، وترسم وجهتنا لسيارات لينكون المستقبلية. كما توفر هذه السيارة الأناقة العصرية والأداء الرائع دون عناء والتنوع غير المسبوق في مهامها، مما يجعلها صورة مثالية عن رؤية لينكون المستقبلية».

وتوفر «أفياتور» الإمكانيات التي يحتاجها العملاء المتميزون في سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم. وتعمل السيارة بمحرك توربيني ثنائي V6 سعة 3.0 لترات وناقل حركة تلقائي يضم 10 سرعات، والتي ستوفر بمجملها قوة 400 حصان وعزم دوران يبلغ 562 نيوتن متر مما يمنح الركّاب القوة اللازمة عند حاجتهم لها.

وتتضمن «لينكون أقياتور» خمسة أوضاع للقيادة هي: العادي، توفير الوقود، التفاعلي، الطرقات الزلقة، والظروف الدقيقة. وتتيح جميع الأوضاع المذكورة للسائق تخصيص تجربة القيادة، في حين تُسهّل شاشة LCD بحجم 10.1 بوصات قراءة الخيارات عبر الرسوميات الواضحة.

وتوفر السيارة مجموعة كبيرة من التقنيات الذكية والاستباقية المصممة لمساعدة السائق وتعزيز تجربة القيادة بأكملها. فيخفَّض نظام التعليق الهوائي Air Glide في سيارة «بريزيدنشال» تلقائياً عند اقتراب السائقين منها لتحية السائق مما يضفي مستوى جديداً من الرفاهية في طريقة لينكون الشهيرة بالترحيب بركابها عبر الإضاءة الجميلة، كما تسهل هذه الخاصية أيضاً تعبئة الأمتعة بالسيارة.

وأضافت «لينكون» تقنية جديدة تمكن سيارة «أفياتور» من رؤية معظم الحفر أو المناطق غير المستوية في الرصيف والطريق وإجراء تعديلات التعليق المناسبة على الفور للحفاظ على تجربة قيادة سلسة قدر الإمكان. ويستخدم نظام التعليق كاميرا أمامية متطورة لمسح الطريق ضوئياً باستمرار وضبط النظام بسلاسة حسب الحاجة.

وتأتي جميع سيارات لينكون مزودة بنظام مساعدة السائق Co-Pilot360. وستتوفر مع وصول سيارة أفياتور مجموعة تقنيات لينكون الأكثر تطوراً في ترقية جديدة هي Lincoln Co-Pilot360 Plus. ويشمل ما يلي:

• نظام المساعدة عند ازدحام المرور من حيث توجيه السيارة باستخدام نظام التحكم المتكيف عبر ميزة التوقف والإيقاف وتعديل وضع السيارة ضمن مسارات القيادة وميزة التعرف على لافتات المرور، التي ترصد الحد الأقصى للسرعة على طول الطريق وتضبط سرعة السيارة بناءً على المعلومات التي اكتسبتها.

• نظام مساعدة السائق في تجنب الاصطدام بسيارة متوقفة أو أكثر بطأً ويوفر دعماً إضافياً في التوجيه عندما يتعذر على السائق تجنب الاصطدام عند استخدام المكابح بمفردها.

• نظام مكابح الفرامل العكسية الذي يساعد في إيقاف السيارة أثناء العودة للوراء إذا اكتشفت أجهزة الاستشعار المدمجة والكاميرا الخلفية في سيارة أفياتور عائقاً في الخلف.

• المساعدة في ركن السيارة من حيث المساهمة في توفير الراحة للسائق وتجنب الضغط النفسي عند ركن السيارة عن طريق التحكم بعجلة القيادة والحركة والفرامل والتسارع بلمسة زر واحدة تُمكن هذا النظام من الحركة في أماكن ركن السيارات المتوازية والعمودية بسهولة.

ولطالما كان الطيران مصدر إلهام راسخاً في تصميم السيارات، وتتميز سيارة لينكون أفياتور الجديدة كلياً بتطوير هذا الإلهام والارتقاء به إلى مستوى آخر.

وقالت سوزان لامبينين، رئيسة قسم التصميم في مجموعة «لينكون»: تستطيع رؤية ملامح الطيران في الجزء الأمامي والخلفي للسيارة. ويكمل لون أفياتور الأزرق خطوط الانسيابية للسيارة، في حين تبرز الشبكة الأمامية باللون الأسود اللامع ودرجات لون أحادية تلفت الأنظار، ويكمل الزجاج الأمامي المنحني الإطلالة المستوحاة من الطيارات.

ويجمع موديل «فلايت» من سيارة «لينكون بريزيدنشال» الجديدة كلياً بين لمعة الأمتعة الفاخرة المنسجمة مع لون خشب الأبنوس، مما يزيد من رُقيّ أجواء المقصورة الفاخرة، ويضفي مظهر المحرك اللامع الذي تم تصميمه في دوائر صغيرة لمحة من لوحات تحكم الطيران القديمة ويعزز المظهر العام. وتمت معالجة جلد المقاعد بأدنى مستوى ممكن، وذلك للحفاظ على قوامه الطبيعي.

ويعتبر موديل «شاليه» خياراً آخر من «لينكون بريزيدنشال أفياتور» يمتاز بدمجه أجواء المنحدرات الجبلية وراحة الفنادق الصغيرة بعد التزلج، وذلك بفضل جلد السيارة بلون الإسبريسو الألبي ولمسات الخشب الرمادي العميقة التي صُممت لتوقظ الحواس.

كما يتوفر موديل «ديستينيشن» من سيارة «لينكون بريزيدنشال» التي تحتفل بفن السفر وتستمد إلهامها من حقائب الأمتعة القديمة، وتعود إلى زمن كانت فيه تجربة السفر غنية بالإثارة والتشويق. ويُكمل جلد خشب الأبنوس الأحمر نسيج الألماس على المقاعد وتصميمات خشب الكايا السلسة، مما يجعل السفر سواء لمسافات قريبة أم بعيدة ممتعاً للغاية.

وصُممت سيارة «لينكون بريزيدنشال» للعملاء الذين يبحثون عن أفضل ما في التجربة الفاخرة، كالمواد ذات الجودة العالية والتصاميم الخاصة. وتتميز الواجهة الأمامية لسيارة «لينكون بريزيدنشال أفياتور» الجديدة كلياً بشبكة عاكسة ومتينة من الزخارف المتميزة.

وتبرز مقصورة «أفياتور» الفسيحة ذات التهوية الجيدة الخطوط الأفقية مما يخفض الإحساس بالفوضى البصرية ويوفر ملاذاً مريحاً وهادئاً. ويمنح نظام الصوت Revel Ultima ثلاثي الأبعاد تجربة مماثلة للحفلات الموسيقية عبر توفير الموسيقى الغامرة التي تنبعث من 28 مكبر صوت في جميع أنحاء المقصورة.

وتم تصميم عجلة القيادة المتطورة هندسياً لتكون سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص؛ وكل ما يحتاجه السائق هو بضع حركات خفيفة بالإبهام في اتجاه الساعة 10 للوصول إلى زر الأمر الصوتي. وتتميز عجلة القيادة بمفاتيح انسيابية رباعية الاتجاه موضوعة في مواقع استراتيجية تُسهّل التحكم بوظائف الموسيقى والهاتف والملاحة.

وتوفر المقاعد الراحة التامة والوضعية المثالية لأنها مزودة بميزة Active Motion التي تمكن الركاب من ضبط الوضعية في 30 طريقة، بالإضافة إلى ميزة التدليك والدعم الإضافي لأسفل الظهر لتوفير الراحة القصوى للسائق وركاب الصف الأمامي، في حين تنحني مقاعد الصف الثاني المرنة ويمكن تعديلها للأمام وللخلف وزلقها للأمام لتسهيل الدخول لصف المقاعد الثالث.

ويوفر الصف الثالث منطقة جلوس واسعة مع مساحة كبيرة للأمتعة مما يضمن راحة الجميع.

وتشمل ميزات الراحة الأخرى وسادة شحن الهاتف اللاسلكية الموجودة في مسند ذراع الصف الأمامي، بينما تتوفر مجموعة تشغيل الوسائط المتعددة المفيدة لركاب الصف الأمامي. وتضمن منافذ الطاقة المتعددة في جميع أنحاء المقصورة بقاء الركاب على اتصال أينما كانت وجهتهم.

وأضاف ملكاوي: تمركزت في قمة سيارات لينكون المعروفة سيارات نافيجيتور الأكثر مبيعاً إقليمياً بالإضافة إلى سلسلة سيارات نوتيلوس البارزة. ونحن على ثقة بأن سيارة أفياتور الجديدة كلياً ستواصل هذه المسيرة الناجحة بفضل مزيج ميزاتها المثالي، ولأنها تجمع بين القوة والجمال والأداء البارز والتكنولوجيا المتطورة.

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