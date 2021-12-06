توسيع «برنامج الثقة من المسعود» ليشمل السيارات المستعملة والمعتمدة من الوكالة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استجابة إلى طلب العملاء، أعلنت المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن توسيع «برنامج الثقة من المسعود»، ليشمل أصحاب السيارات المستعملة والمعتمدة من الوكالة.

وتم إطلاق البرنامج للعملاء الراغبين في شراء السيارات الجديدة مع إمكانية استبدال السيارة في غضون 15 يوماً من تاريخ الشراء، في حالة عدم رضاهم عن خيارهم الأوّل خلال هذه الفترة.

واليوم توسعت الشركة في نطاق برنامجها المبتكر، ليشمل عملاء السيارات المستعملة والمعتمدة من الوكالة، حيث يمكن للعملاء، ضمن الفترة الزمنية المحددة، أن يستفيدوا من البرنامج ويقوموا باستبدال سياراتهم بسيارة أخرى مستعملة.

أما العملاء الراغبون في شراء سيارات نيسان المستعملة، فيمكنهم الاستفادة من «اختيار نيسان الذكي»، أول برنامج مبتكر يتيح شراء المركبات المستعملة المدعومة من الوكالة في المنطقة.

وإلى جانب استبدال السيارة، يحصل العملاء أيضاً على مجموعة واسعة من المزايا ضمن «برنامج الثقة من المسعود»، وتشمل خدمات المساعدة على الطريق وخيار التأمين لفقدان الوظيفة، الذي يوفر حلاً مبتكراً أطلقته الشركة بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء، خاصة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وبموجب هذه الحماية التأمينية، سيحصل العميل على تغطية تأمينية تشمل سداد ما يصل إلى أربعة أقساط شهرية من قرض السيارة في حال تم فصله من العمل.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: «يعكس برنامج الثقة من المسعود جهودنا المستمرة ومساعينا الدؤوبة لتحقيق رضا العملاء، والحفاظ على ثقتهم من خلال الارتقاء بتجربتهم الشاملة والمتكاملة.

ومنذ إطلاقه، يشهد البرنامج استجابة كبيرة من قبل عملائنا، مسجلاً زيادة متواصلة في الطلب، واستكمالاً لمساعينا في تحقيق المزيد من رضا العملاء وتلبية متطلباتهم، قمنا بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل عملاء السيارات المستعملة المعتمدة، الأمر الذي يسمح لأكبر شريحة من العملاء بالاستفادة من عروضنا».

وأضاف تانسل: «تأتي هذه الخطوة التوسعية ضمن برنامج الثقة من المسعود، كجزء من مبادراتنا وبرامجنا التي تصب في مساعينا المتواصلة لتحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الابتكار والتميز، كشركة تضع احتياجات العملاء وتطلعاتهم ضمن ركيزة أولوياتها، مؤكدين مواصلة السعي لتقديم أفضل التجارب لعملائنا».

وتخضع السيارات المستعملة المعتمدة لدى المسعود للسيارات، إلى سلسلة من فحوصات الجودة والاختبارات الفنية الصارمة، بالإضافة إلى ضمان لمدة سبع سنوات أو 30000 كيلومتر، أيهما يأتي أولاً، بما يضمن راحة المشتري ويعزز ثقته في عملية الشراء.

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