«تويوتا ميراي» ترفع راية الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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كشفت الفطيم تويوتا مؤخراً عن أحدث تقنياتها المبتكرة الصديقة للبيئة، خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، أحد أهم الأحداث العالمية، حيث قامت بإطلاق الجيل الجديد من «تويوتا ميراي» باعتبارها المركبة الرسمية لجناح اليابان بالمعرض.

هذه المركبة الكهربائية العصرية تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين، وتمتلك تقنيات مبتكرة، تمكنها من توفير تجربة قيادة كهربائية بالكامل بأعلى كفاءة في فئتها خالية من الانبعاثات الكربونية، وتؤكد التزام الفطيم تويوتا بتحقيق الحياد الكربوني، وتأمين حرية التنقل للجميع.

و«تويوتا ميراي» التي تم اختيارها لتجسد الحرفية والابتكار وصلت إلى الجناح خلال مناسبة خاصة تم عقدها مؤخراً.

وسيقدم الجيل الجديد من هذه المركبة حلاً نوعياً لتنقل العاملين في جناح اليابان خلال فترة انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي طال انتظاره، وشهد إعجاب الجمهور من جميع أنحاء العالم، منذ أن فتح أبوابه للزوار في بداية أكتوبر الماضي.

وقال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «إنه لشرف عظيم أن يتم اختيار «تويوتا ميراي» كمركبة رسمية لجناح اليابان في حدث عالمي كهذا، فشعار «إكسبو 2020 دبي» كيفية «تواصل العقول وصنع المستقبل» يتمحور حول الاستدامة والتنقل والفرص، وهذه المحاور الثلاثة تتسق مع رؤية شركة تويوتا للوصول لعالم أفضل».

وأضاف: «هناك اهتمام قوي في المنطقة بالهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لمشاركة مركبة «تويوتا ميراي»، فخلايا الوقود الهيدروجينية هي إحدى التقنيات المتنوعة الكثيرة التي نعمل على تطويرها ضمن جهودنا للوصول إلى مجتمع محايد للكربون وحرية التنقل للجميع».

وتابع قائلاً: «أود أن أعبر عن تقديري لحكومة الإمارات على التزامها بتحقيق الاستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً، بالإضافة إلى عملائنا المخلصين الذين يواصلون إلهامنا لصنع أفضل مركباتٍ على الإطلاق».

وتعد مركبة «تويوتا ميراي» أيقونة فئة مركبات السيدان من بين طرازات تويوتا، فهي مركبة رياضية كهربائية فارهة ذات دفع خلفي وتعتمد على خلايا وقود الهيدروجين، كما تقدم مزيجاً من التصميم المبهر والتقنية المتقدمة والأداء الفائق.

وتُمكِّن تقنية تويوتا المتقدمة، المركبة من توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها باستخدام خلية الوقود المتموضعة على متنها.

وتعتمد تقنية خلية الوقود التي ظهرت لأول مرة عام 1992، على استمداد الطاقة الكهربائية من التفاعل بين عنصري الهيدروجين والأكسجين لتشغيل موتور كهربائي، ليكون الماء هو المادة الوحيدة التي تخرج من العادم.

ويتمتع الجيل الجديد من مركبة «تويوتا ميراي» بنطاق قيادة لا نظير له في فئتها ويبلغ 650 كيلو متراً، في حين تستغرق عملية تزويدها بالهيدروجين من ثلاث إلى خمس دقائق فقط.

وفيما يتعلق بالموتور الكهربائي في مركبة «تويوتا ميراي»، فهو قادر على توليد طاقة تبلغ 134 كيلوواط، الأمر الذي يجعل المركبة قادرة على التسارع من سرعة 40 كيلو متراً في الساعة إلى 70 خلال 2.8 ثانية فقط.

وقد اعتمد جناح اليابان في «إكسبو 2020 دبي» شعار «حيث تلتقي الأفكار» في إشارة إلى الكيفية التي أدى بها الاتصال بمؤثرات خارجية إلى تطور الثقافة اليابانية عبر التاريخ، وذلك من خلال احتضان الأفكار من حول العالم ومواءمتها، لتصبح شيئاً جديداً يتميز بطابعه الياباني.

وتماشياً مع هذا المبدأ صمَّمت واجهة الجناح لتجمع بين الزخرفة العربية والنمط الياباني «أسانوها»، لتنتج شكلاً خلاباً يعكس فن طي الورق الياباني التقليدي «أوريغامي».

من جهتها، علقت تومياسو ناكامورا، المفوض العام في جناح اليابان، بقولها: نحن سعداء بوجودنا هنا في دبي لاستعراض الحلول اليابانية، التي نطورها بناءً على أفكار مبتكرة للوصول إلى غد أفضل.

كلمة «ميراي» باليابانية تعني «المستقبل»، واسم المركبة يناسب فكرة الجناح التي تركز على ابتكار مستقبل مستداماً وأكثر أماناً، وأسهل للجميع.

ولتحقيق ذلك، علينا أولاً أخذ العبرة من التحديات التي واجهتها بلادنا بصفتها العدسة، التي نتفحص من خلالها مشاكل العالم، ثم تبادل الأفكار بشأن كيفية التغلب عليها والمضي قدماً.

نحن سعداء بوجود شركة تويوتا إلى جانبنا في رحلتنا الملهمة هذه، ونتطلع قدماً لاستكشاف الإمكانات الهامة، التي يتيحها حدث بمثل هذه الأهمية من خلال جمع الناس للاحتفاء بالإبداع الإنساني العالمي.

وسيتم تزويد مركبة «تويوتا ميراي» الخاصة بجناح اليابان بالوقود من محطة هيدروجين متنقلة بدعم من شركة «إير برودكتس»، وذلك في مقر شركة الفطيم للمركبات في دبي.

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