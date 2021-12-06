أبوظبي موتورز تعلن وصول «بي إم دبليو 4 سيريس جراند كوبيه»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة «بي إم دبليو» التجارية في أبوظبي والعين، عن وصول سيارة «بي إم دبليو 4 سيريس جراند كوبيه» الجديدة كلياً.

يتميّز الطراز الجديد بتصميم فريد وقيادة ديناميكية، ترسي معايير وتقنيات متطورة حديثة في عالم السيارات الفاخرة متوسطة الحجم، موفراً أجواءً عصرية فاخرة، وتكنولوجيا متقدمة للسائق، ومزيجاً مميزاً من الذوق الرياضي والأناقة الفائقة، فضلاً عن تصميمها الداخلي الفسيح والعملي الذي يعطي إحساساً بالجودة العالية.

ويعد الطراز الجديد مثالياً في الرحلات الطويلة، مع ازدياد ملحوظ في الحجم عن الطراز السابق، ليمنح تجربة ركوب وقيادة استثنائية، غاية في الراحة والرفاهية، إذ أصبحت السيارة أطول بـ143 ملم، وأعرض بـ27 ملم وأكثر ارتفاعاً بـ53 ملم من الطراز الأول، لتصبح المحاور الأمامية بعرض 1595 ملم، أي (بزيادة أكثر من 50 ملم)، والخلفية بعرض 1623 ملم، أي (بزيادة أكثر من 29 ملم)، بينما يزيد عرض قاعدة العجلات بـ46 ملم عن الطراز السابق، مقدماً مكاناً لخمسة مقاعد مريحة، يمكن أن تكون ثلاثة منها للأطفال، وبسعة لتخزين الأمتعة تصل إلى 470 لتراً.

ويجسد الطراز الجديد المعنى الحقيقي للقوة والأداء الرياضي الديناميكي والأناقة في التصميم، وذلك من خلال مجموعة من المزايا العصرية التي تمنح سيارة «بي إم دبليو 4 سيريس جراند كوبيه» الجديدة كلياً حضوراً رائعاً انسيابياً على الطريق. صُممت السيارة بلمسات تعكس قوتها وأداءها الرياضي، يبدو ذلك واضحاً في الأجنحة الخلفية البارزة ومقابض الأبواب المنخفضة، والجناح الخلفي المزود بشفرات شبكة التهوية النشطة، ويمتاز بتقنيات متقدمة وعملية، لتحقيق أداء رياضي وثبات مطلق. كما يوفر الطراز نوعين من العجلات قياس 18 إنشاً أو 19 إنشاً من معدن خفيف الوزن، لضمان قيادة انسيابية لا مثيل لها.

وتجذب قائمة المزايا الفائقة للطراز الجديد ذي الأبواب الأربعة والخطوط الجرئية الأنظار، التي تبرز بوضوح في العديد من العناصر التصميمية، بداية مع شبك «بي إم دبليو» الكلوي البارز والمصنوع بدقة متناهية، ليعكس الفخامة والعراقة الألمانية في أدق تفاصيلها. تضفي المصابيح الأمامية LED ذات التصميم العصري والنحيف، والمزودة بطرفها على ألياف ضوئية على شكل حرف U لأضواء القيادة النهارية، مزيداً من اللمسات الإبداعية. يتوفر خيار المصابيح الأمامية المتكيفة LED مع ضوء الليزر من «بي إم دبليو»، بما في ذلك مصابيح أمامية ليزرية غير مبهرة مع نطاق شعاع عالٍ.

وتمنح المقاعد الرياضية وعجلة القيادة الرياضية المكسوة بالجلد تجربة رائدة فور دخول السائق إلى المقصورة، ويتميز التصميم الداخلي بعدة ميزات، منها لوحة تحكم متطورة تتضمن زر الإيقاف والتشغيل، وأزرار وحدة التحكم في تجربة القيادة وفرامل الانتظار الكهروميكانيكية، ويسهم إطار لوحة العدادات الذي يلتف حول الأبواب والشاشة الوسطية التي تتداخل مع الكونسول الوسطي، في تعزيز الشعور بالراحة في المقصورة.

كما توفر السيارة ضمن مقصورتها الداخلية مجموعة من الإضافات الاختيارية لترتقي ضمن فئة السيارات الفاخرة، بما في ذلك تدفئة المقاعد والتهوية، والزخرفة الجلدية.

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