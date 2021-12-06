«أبوظبي الإسلامي» يطلق منظومة «توربو» الرقمية للمركبات

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أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، أول منظومة رقمية من نوعها في المنطقة، والتي تختص بعالم المركبات تحت اسم «توربو»، وتجمع عدداً كبيراً من مزودي الخدمات الخاصة بالسيارات من خلال منصة الكترونية واحدة تسهل على العميل عملية بيع وشراء السيارات، والحصول على كافة الخدمات المتعلقة باحتياجات المركبات والسيارات منها التأمين التكافلي، التمويل، خدمات صيانة السيارات، استيراد وتصدير السيارات، خدمة تأجير السيارات، خدمات دفع رسوم وتسجيل السيارات.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، في مؤتمر صحفي، أمس، إن المصرف هو أول مصرف إسلامي في العالم وأول مصرف في المنطقة، الذي يوفر هذه الخدمة بالتعاون مع مؤسسة درايف نينجا، مشيراً إلى أن المنصة تم إطلاقها بالتعاون مع نحو 35 من وكلاء السيارات وتجارة المركبات ومزودي الخدمات الخاصة بالسيارات من بينهم المسعود للسيارات، الغاندي للسيارات، يو درايف، كراستي، وموقع يلا كومبير المزود المستقل لخدمات التأمين، وموقع «Car24».

تمويل المركبات

وذكر فيليب أن «أبوظبي الإسلامي» سيقوم من خلال هذه المنصة بتوفير التمويل للمركبات، مشيراً إلى أن حصة المصرف من سوق تمويل السيارات في الدولة تبلغ حالياً نحو 14%، فيما يبلغ عدد العملاء المستفيدين من تمويلات وقروض السيارات في المصرف نحو 60 ألف عميل.

وأضاف فيليب: إن المنصة تشمل حالياً أكثر من 750 سيارة معروضة، حيث يمكن للعملاء الحصول على مقارنات بين الأسعار، والبحث عن المركبة الملائمة ضمن قائمة كبيرة تعرض مختلف أنواع المركبات والتجار، مع إمكانية حجز موعد لتجربة المركبة، والحصول على أفضل عروض وباقات التأمين، وكذلك التقدم بطلب تمويل المركبات من «أبوظبي الإسلامي» وغيرها من المزايا الأخرى التي ستضاف في المرحلة القادمة منها تسجيل السيارات، شراء قطع الغيار وصيانة السيارات.

قيمة مضافة

وذكر أن المرحلة الأولى تشمل نحو 30 نوع سيارة مع توفير أكثر من 770 سيارة مختلفة، كما تقدم المنصة حاسبة إلكترونية لتحديد ميزانية شراء السيارة وتقدير مبلغ التمويل، ومن ثم تقدم للعميل قائمة بالمركبات بناء على ميزانيته، فيما يعتزم المصرف تزويد المنظومة بباقة أوسع من المزايا ذات القيمة المضافة مثل إدراج عدد أكبر من مزودي الخدمات الخاصة بالسيارات ووكلاء السيارات وتقديم خدمات شاملة منها صيانة السيارات، تسجيل السيارات وغيرها من الخدمات مثل استيراد وتصدير، دفع الرسوم والمخالفات وخدمة المساعدة على الطريق.

ولفت فيليب إلى أن أبوظبي الإسلامي يسعى إلى الاستفادة من التقنيات والابتكارات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي لتوسيع عروضه وخدماته وتلبية احتياجات الأخرى للعملاء مثل شراء وبيع المركبات، بما يجسد رؤية المصرف في إعادة صياغة مستقبل الخدمات المصرفية من حيث استخدام التقنيات والابتكارات الرقمية لتوسيع نطاق العروض والخدمات.

ابتكارات رقمية

ومن جهته قال آدم ويتنل، الرئيس التنفيذي لشركة درايف ننيجا أحد الشركاء الأساسيين للمنظومة، إن دخولنا في شراكة مع أبوظبي الإسلامي لتقديم هذا الخدمة الشاملة والأولى من نوعها لسوق المركبات في دولة الإمارات، تأتي في الوقت الأنسب للاستفادة من الأدوات والابتكارات الرقمية والشبكات، التي تربط مختلف مكونات قطاع من بيع وشراء وتأمين وتمويل، بما يمكننا من المساهمة بفاعلية في إطلاق قدرات وأنشطة بيع وشراء المركبات في دولة الإمارات.

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