ياس مول يستضيف 13 سيارة كلاسيكية تاريخية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف ياس مول معرضاً للسيارات الكلاسيكية، بالتعاون مع متحف الشارقة للسيارات القديمة، وشرطة أبوظبي، وأصحاب السيارات الكلاسيكية الخاصة. ويمكن للمتسوقين وزوار المول الاستمتاع بمشاهدة عدد من أفضل السيارات الكلاسيكية في الدولة حتى يوم السبت 12 ديسمبر 2021.

تروي كل سيارة في هذا المعرض قصة فريدة من نوعها؛ حيث يمكن لضيوف ياس مول الاستمتاع بومضات تاريخية رائعة عبر مشاهدة مجموعة حصرية من 13 سيارة كلاسيكية يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، بما في ذلك سيارة فورد تي سوداء اللون تم صنعها في عام 1919، وسيارة بويك سوبر تعود إلى عام 1959، وسيارة رايلي من عام 1948.

ويعد «ياس مول» أكبر مراكز التسوق في أبوظبي، ويزخر بمجموعة لا مثيل لها من متاجر التجزئة والمطاعم وأماكن الترفيه والتسلية من الطراز العالمي. تأسس المول عام 2014، ويضم أكثر من 370 علامة تجارية دولية وإقليمية رائدة في مجال البيع بالتجزئة، ومنافذ للأطعمة والمشروبات، وسينما حديثة من 20 شاشة تديرها «فوكس سينما»، ومنطقة «كيدزانيا» التعليمية والترفيهية للأطفال الحائزة جوائز، و«كلاود»- أول مساحة عمل مشتركة في مراكز التسوق في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز