«الاقتصاد» تستدعي 25971 مركبة في 3 شهور

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أعلنت وزارة الاقتصاد سحب واستدعاء 25971 مركبة معيبة من أسواق الدولة خلال 3 أشهر وذلك ضمن متابعتها للأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وضمان تمتعه بأفضل السلع والخدمات ومنع أية ممارسات ضارة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير حديث صدر أمس، أن 99.8% أو ما يعادل 25.925 مركبة تم سحبها واستدعائها في الربع الأول لأسباب تتعلق بالسلامة، فيما تم سحب 46 مركبة فقط أو ما يعادل 0.2% في حملات خدمة.

وبحسب التقرير، فإن قطاع المركبات من أكبر القطاعات التي تشهد عمليات استدعاء، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت وجود استدعاء لأي سلعة تتحمل الشركة المصنعة التكاليف المترتبة على الاستدعاء.

وذكر التقرير أن الاستدعاءات الخاصة بالوسائد الهوائية يعد من أخطر العيوب في المركبات التي يتم استدعاؤها مما يتطلب ضرورة سرعة استجابة المستهلك لحملات الاستدعاء المعلنة من قبل وكالات السيارات وذلك للحفاظ على سلامته وسلامة مرتادي الطريق.

ودعت وزارة الاقتصاد المستهلكين إلى ضرورة مراجعة الوكالات المعنية في الدولة عند وجود حملات استدعاء للتحقق من سلامة المركبات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تطبق في حالات الاستدعاء وذلك حرصاً على سلامة المستهلكين وحمايتهم من أي أضرار.

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