«لكزس» تكشف عن رؤيتها المستقبلية للسيارات الكهربائية والحياد الكربوني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «لكزس» خلال معرض «ديزاين ميامي» عن رؤيتها المستقبلية للسيارات الكهربائية بقيادة جيرمان بارنز وفريق عمله في جامعة ميامي المستوحى من مفهوم السيارة النموذجية LF-Z Electrified من «لكزس»، والتي تجسد رؤية غامرة لمستقبل العلامة التجارية الذي يركز على الإنسان والسيارات الكهربائية المحايدة للكربون، حيث تواصل «لكزس» دفع حدود التكنولوجيا في مشهد فاخر متطور، مع الاهتمام الكامل بالتصميم المستقبلي والمتقدم تقنيًا والذي يمتلك ميزات الأداء الاستثنائية التي تراعي الاحتياجات المتغيرة للنقل وأنماط الحياة في جميع أنحاء العالم. وسيخلق المعرض بيئة مصممة لإشراك الحضور من جميع الأعمار، ويوفر تجربة ديناميكية وتفاعلية ومساحة جذابة.

وسيتم تركيب السيارة بدقة في عرض نحتي ثلاثي الأبعاد مواز لحجم سيارة LF-Z Electrified المصنعة من الفولاذ ومضاءة بتقنية LED المدمجة. سيتم إضاءة إطار السيارة وتعليقه فوق الأرض مباشرة، وهي رؤية لمستقبل أكثر استدامة يتم التركيز عليها. ثمة أرجوحتان مثبتتان كل منهما معلق داخل أقواس مضيئة في إشارة إلى العمارة الكلاسيكية التي تعد أساسًا لتصميم البنية التحتية المدنية ومركزًا لمناهج جامعة ميامي، مما يشير إلى بوابة بين حاضرنا وإمكانيات المستقبل. يتردد صدى هذا القوس في الأثاث مع إضاءة LED المدمجة التي صممها بارنز وفريقه خصيصًا لمشروع التركيب، مما يوفر مناطق منفصلة للراحة وإعادة الشحن - مما يعكس التزام العلامة التجارية بمبدأ omotenashi (الضيافة الاستثنائية).

وتم توحيد التركيب بالكامل من خلال نظام إضاءة فريد مصمم لتمكين مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء العالم عبر نموذج افتراضي تفاعلي تم الكشف عنه عبر الإنترنت إلى جانب العرض الفعلي. وجميع المشاركين مدعوون لابتكار تصميمات الإضاءة الخاصة بهم للعرض وتغيير لون الميزات المختلفة بما في ذلك الجدران والسيارة والأراجيح والأثاث. سيختار بارنز وفريقه سلسلة من التصاميم التي أنشأها المستخدمون لعرضها في الموقع، مع تسليط الضوء على الرؤية الإبداعية للمشتركين من جميع أنحاء العالم.

وقال جيرمان بارنز الأستاذ المساعد في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ميامي: بصفتها علامة تجارية عالمية تلتزم بمبادئ التصميم اليابانية الخاصة بـ takumi (خبراء الحرفية) وomotenashi (الضيافة الاستثنائية) ومهمة البناء نحو مستقبل خالٍ من الكربون، تجسد لكزس العناصر الأساسية للتصميم عالي الجودة، وتعكس مبادئي الشخصية أيضًا. إن التصميم لمستقبل تعاوني ومستدام ومنصف ويعطي الأولوية للخبرات المميزة للأفراد يعطيني قوة دافعة لممارسة عملي والتنسيق مع فريقي والطلاب في جامعة ميامي. نحن متحمسون جدًا لنظهر للعالم الإمكانات التي يحملها المستقبل في «ديزاين ميامي» وكذلك رؤية تفاعل الجمهور مع التركيب الجديد سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت وجعل رؤيتنا المستقبلية بين أيديهم.

ويعكس هذا المفهوم التزامًا بالجيل القادم من التصميم الذي طوره جيرمان بارنز، المهندس الرئيسي في Studio Barnes، والأستاذ المساعد في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ميامي ومدير مختبر CHIL الذي يركز على التأثير الاجتماعي والسياسي للهندسة المعمارية، بالتنسيق الوثيق مع فريقه في الجامعة وفي Studio Barnes. تضمن فريق المشروع الأساسي الطلاب إيزابيلا أديلسون وماهليا جنكينز وأندريا مارتينيز من كلية الهندسة المعمارية في جامعة ميامي، إلى جانب إندريت ألوشاني المحاضر ومدير مختبر RAD ورودولف الخوري عميد كلية الهندسة المعمارية في جامعة ميامي.

وفي هذا السياق علق رايان بولين رئيس التسويق العالمي للكزس قائلًا: نحن متحمسون للشراكة مع جيرمان بارنرز وجامعة ميامي في إصدار هذا العام من «ديزاين ميامي» للعام الرابع على التوالي. وفي حين نتطلع إلى تصميم الجيل التالي، فقد منحنا هذا المشروع فرصة لتسليط الضوء على التزام لكزس بمفهوم السيارات الكهربائية أثناء العمل عن كثب مع الطلاب الموهوبين في جامعة ميامي مما يمهد الطريق إلى جيل يركز على التصميم والابتكار.

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