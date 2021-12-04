«ميني كوبر JCW».. صغيرة بقدرات فائقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ طراز «ميني كوبر JCW» على مكانته كأحد أكثر السيارات المفضلة لفئة الشباب في الإمارات، وذلك بفضل التصميم الجديد والقدرات الفائقة لهذه السيارة الصغيرة في حجمها الكبيرة في إمكانياتها، والتي توفر تجربة قيادة ممتعة بقدر كبير من الأمان.

تأتي السيارة بواجهة أمامية مميزة مدعمة بمصابيح أمامية من نوع LED مع شبكة سداسية الشكل، حيث تبرز الملامح الخاصة بالسيارات الرياضية.

كما تتوفر في السيارة مكابح رياضية قوية للغاية وقياسية تحمل شعار «John Cooper Works».

كما يبلغ حجم العجلات المعدنية 17 بوصة كمعيار قياسي، على الرغم من أنه يمكن ترقيتها إلى عجلات 18 بوصة بتصميم ثنائي اللون فريد من نوعه لطرازات «JCW».

وفي الخلف، يوجد أنبوبان عادمان من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 85 مم في المنتصف تمت إعادة تصميمه لتحسين تدفق الهواء وتعزيز الأداء.

وفي الوقت نفسه، فإن المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر لم يتغير، ولا يزال ينتج 228 حصاناً و 236 رطلاً من عزم الدوران. وتستغرق السرعة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 6.3 ثوانٍ عندما تكون السيارة مزودة بصندوق تروس يدوي بست سرعات، في حين أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي بثماني سرعات يحلق بالسيارة في وقت أقل منذ ذلك. أما معدل الاقتصاد في استهلاك الوقود هو 39.8-41.5 ميلا لكل جالون.

ومن الداخل، يأتي نظام المعلومات والترفيه الجديد بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصات مع رسومات محدثة أكثر سهولة من ذي قبل، ويتغير لون شاشة العدادات المركزية ليعكس أوضاع القيادة المختلفة.

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