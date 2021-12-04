«جيب رانجلر روبيكون» أداء أسطوري

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «جيب» المرموقة سيارتها الجبارة من طراز «جيب رانجلر روبيكون 392» بمحرك V8 لعشاق القيادة على الطرق الوعرة في الشرق الأوسط التواقين لاختبار الأداء الأسطوري المذهل للسيارة وتجربة مستوى جديد من الأداء على الطرق المعبدة.

وبالتزامن مع طرحها هذا الطراز الاستثنائي، أطلقت الشركة حملة «RewildYourself»، وهي حملة شاملة ستستمر حتى عام 2022 وتتبع نهج التواصل 360 درجة عبر الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والتنشيط على الأرض في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لدعم سيارتها الأسطورية من طراز رانجلر.

وقال ماركو ميلاني، المدير العام للعلامات التجارية الأمريكية في «ستيلانتس الشرق الأوسط»:

نُقدّم أول سيارة من طراز رانجلر بمحرك V8 في الشرق الأوسط، وهي أيضاً أسرع وأقوى سيارة جيب رانجلر على الطرق الوعرة في تاريخ العلامة التجارية؛ وجرى تطويرها واختبارها على نطاق واسع في الصحراء الوعرة، والبيئات الطبيعية الجبلية في المنطقة.

ومن خلال مواصفاتها التي تتميز بمغرفة غطاء المحرك الوظيفية المبرِّدة، ورفع السيارة في المصنع، والطاقة الوفيرة التي يقدمها محرك V8، فإن جيب رانجلر روبيكون 392 كفيلة بأن تُعيد لمقتنيها عشق الحياة البرية، سواء من خلال قهر الكثبان الرملية أو تحدي الصخور فوق المنحدرات الجبلية الشاهقة.

وتضم السيارة محرك V8 سعة 6.4 لترات وبقوة 470 حصاناً وعزم دوران يبلغ 470 رطلاً/‏ قدم (637 نيوتن متر).

فضلاً عن ذلك، يقترن ناقل الحركة الأوتوماتيكي TorqueFlite ذي الثماني سرعات مع علبة النقل النشطة بشكل كامل Selec-Trac لتسمحا بتسارع السيارة الجبارة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة (0-96 كم/‏ ساعة) في غضون 4.5 ثوانٍ، وتقطع ربع ميل في 13.0 ثانية. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا المزيج الفعال مع ضمان مدعوم من المصنع.

وتُمثّل إضافة محرك سعة 6.4 لترات (392 بوصة مكعبة) المرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عاماً التي يكون فيها محرك V8 خيار مصنع لسيارة رانجلر. كما أن ضبط المحرك خصيصاً لسيارة جيب رانجلر روبيكون 392 مع مغرفة غطاء المحرك الوظيفية، يُصنّف المحرك بقوة 470 حصاناً و470 رطلاً - قدم (637 نيوتن متر) من عزم الدوران.

وبالنظر إلى أهميتها بالنسبة للأداء على الطرق المعبدة والوعرة، فإن ما يقرب من 75% من ذروة عزم دوران رانجلر روبيكون 392 يتوافر أعلى من سرعة تباطؤ المحرك، إذ تُسهم هذه النقطة في توليد أداء مثير وتسمح بتسارع قدره 4.5 ثوانٍ من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة (0-96 كم/‏ ساعة) أو القدرة على التعامل مع المنحدرات الشديدة.

علاوةً على ذلك، تتحول تقنية توفير الوقود مع إلغاء تنشيط الأسطوانة بسلاسة إلى وضع رباعي الأسطوانات سلس وموفر للوقود حينما تكون أحمال المحرك خفيفة، مثل السير على الطريق السريع.

كما تحافظ المضخة عالية الأداء المُثبَّتة على الخزان على تزويد محرك V8 الوقود حتى في أصعب الظروف. وتغذي مغرفة غطاء المحرك الوظيفية محرك رانجلر روبيكون 392 بهواء خارجي بارد وأكثر كثافة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء.

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