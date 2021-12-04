«أودي آر إس كيو 3» قوة وفخامة

المصدر: دبي - البيان

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نجحت شركة «أودي» الألمانية العريقة في تلبية رغبات عشاقها من السيارات الرياضية الفائقة عبر الطراز الجديد «آر إس كيو 3 سبورتباك».

والتي جاءت بسعر مناسب لمن يبحث عن القوة والفخامة في الوقت ذاته. وجاءت السيارة بتصميم رياضي ملائم للاستخدامات اليومية، وتوفر عند تزويدها بنظام «quattro» للدفع الرباعي المستمر أعلى مستويات متعة القيادة.

تعكس السيارة معاني القوة والأداء الاستثنائي وتتألق بالتصميم الذي يبرز طابعها الفريد بفضل العديد من التفاصيل المميزة.

حيث يبرز الشبك أحادي الإطار ثلاثي الأبعاد بتصميم على شكل قرص العسل باللون الأسود اللامع الأداء الفائق لسيارة كوبيه المدمجة. وتم تركيب الشبك على ارتفاع منخفض مقارنة بسيارة «كيو 3 سبورتباك»، حيث تم تثبيته داخل المصد المصمم خصيصاً لطراز RS والمزود بمداخل هواء جانبية كبيرة.

وفي الخلف، تتألق مؤخرة السيارة التي تعكس مواصفات الأداء الفائق، حيث تبرز النافذة الخلفية المنخفضة ومشتت الهواء باللون الأسود اللامع على حافة السقف وحافة المشتت بتصميم RS عرض السيارة الكبير ومواصفاتها الديناميكية.

وينتهي خط السقف الذي ينحني بأناقة فوق أعمدة السيارة الخلفية المسطحة، والتي تميل بشكل يوحي بالقوة. ولأول مرة، تم تزويد السيارة بنظام العادم المزدوج، والذي يتألف من أنابيب عادم كبيرة بتصميم بيضاوي على جانبي السيارة.

وتم تجهيز السيارة بمحرك TFSI خماسي الأسطوانات سعة 2.5 ليتر فائق القوة والحائز العديد من الجوائز. ويوفر المحرك قوة تصل إلى 400 حصان أي أكبر بنسبة 17% بفضل سعته التي تصل إلى 2480 سنتيمتر مكعب.

كما يوفر عزماً أقصى يصل إلى 480 نيوتن متر عند سرعة دوران تتراوح بين 1950 و5850 دورة في الدقيقة. وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.5 ثوانٍ. وتصل السرعة القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة.

ويتم نقل قوة المحرك خماسي الأسطوانات عبر ناقل الحركة S ترونيك سباعي السرعات إلى نظام «quattro» للدفع الرباعي المستمر. ويأتي كل من ناقل الحركة ونظام «quattro» كتجهيزين أساسيين. ويوفر نظام التحكم بعزم العجلات قيادة آمنة ومريحة.

ويتواصل التصميم الرياضي للهيكل الخارجي للسيارة في المقصورة الكبيرة. وتم تصميم ركن القيادة بحيث يلبي جميع متطلبات السائق، حيث تميل كل من وحدة التحكم بالتكييف ووحدة التحكم المركزية وشاشة الوسائط المتعددة MMI التي تعمل باللمس نحو السائق بزاوية تبلغ 10 درجات.

وتتوافر المقاعد الرياضية المكسوة بالجلد الأسود /‏‏ ألكانتارا والمزينة بشعار RS كتجهيز أساسي. كما تتوافر المزيد من المواصفات الرياضية من خلال مقاعد RS الرياضية بجلد «نابا» الفاخر بتصميم على شكل قرص العسل الخاص بطراز RS والمزودة بمساند رأس مدمجة.

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