«إنفينيتي» تعزز خطة طموح نيسان 2030 بالكشف عن رؤيتها المستقبلية

المصدر: دبي – البيان

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كشفت إنفينيتي عن رؤيتها للمستقبل التي تدعم «طموحات نيسان 2030»، رؤية شركة نيسان موتور المحدودة الجديدة طويلة المدى، والتي تهدف إلى تمكين قطاع التنقل.

وتُعد إنفينيتي قسم السيارات الفخمة من مصنع السيارات الياباني نيسان، وتؤدي دوراً أساسياً في تحقيق الرؤية الجديدة طويلة المدى، لتمكين قطاع التنقل وغيره من القطاعات.

وتهدف إنفينيتي بصورة رئيسة، لتصبح شركة مستدامة، وأن تقود الجهود الرامية إلى الوصول إلى عالم خالٍ من الانبعاثات، وأكثر أماناً وشمولاً. ووضعت إنفينيتي، منذ تأسيسها عام 1989، على عاتقها، مهمة توفير تجربة مميزة لعملائها، في مقدم أولوياتها، مستفيدةً من آراء موظفيها حول العالم، في رسم نهجها للتنقل في المستقبل.

وقال بيمان كارجار رئيس مجلس إدارة إنفينيتي: يسرنا أن نعلن أن معظم السيارات التي سنبيعها بحلول عام 2030، ستكون سيارات كهربائية، كما ستجسد أسلوبنا الفريد في الفخامة اليابانية الحديثة، بطرازاتها التي تتميز بالجرأة والحداثة، ما يوفر للعملاء تجربة لا مثيل لها.

وتلتزم إنفينيتي بالحفاظ على تقديم تجربة مميزة لعملائها، مع تزويد سياراتها بالتكنولوجيا والتصاميم المبتكرة، بما يضمن مواصلة توفير مختلف وسائل الدعم للسائق، دون إلغاء دوره.

ويُعد العنصر البشري محور جهود إنفينيتي، ولذلك، فإنها تحتفي في رسالتها بالعملاء الذين يرغبون في التميّز، ويعشقون التنوّع والشمولية. كما تكرس الشركة نفسها دائماً، للترحيب بجميع العملاء، دون استثناء، للانضمام إلى عائلة إنفينيتي الواسعة.

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