«مازيراتي» تطلق مشروعاً للبيع بالتجزئة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخلت مازيراتي مرحلة جديدة للمبيعات مع إطلاق مشروع «OTO Retail» للبيع بالتجزئة، الذي يجمع بين تجارب الشراء الإلكترونية والتقليدية. ويوفر المشروع الجديد الذي أُطلق بالتعاون الوثيق مع الوكلاء تجربة مبتكرة لعملاء مازيراتي.

ويضيف المشروع أدوات رقمية لدعم المبيعات، كما يحافظ على مركزية دور الوكلاء، ويمكّن العملاء من تخصيص تجربة شراء سياراتهم من خلال تحديد الجوانب التي ينبغي استكمالها في صالة عرض مازيراتي والجوانب التي يمكن إكمالها رقمياً.

وقال بيرنارد لوار، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في مازيراتي: تواصل مازيراتي مسيرتها التاريخية الحافلة بالابتكار والحصرية والجودة، من خلال عملها الذي يتمحور دائماً حول احتياجات العملاء في المقام الأول، مما يدفعنا إلى تطوير عمليات المبيعات لدينا لإضفاء نقلة نوعية على تجربتهم.

وأضاف: تحرص العلامة دائماً على تلبية حاجات العملاء وتخطي توقعاتهم، حيث توفر لهم تجربة شراء متكاملة ومتعددة القنوات من خلال هذا النوع من العروض التي تقوم على الاستفادة من برنامج Fuoriserie لتخصيص السيارات، والتي نعتقد أنها تلبي رغبات العملاء الجدد من السيارات الفاخرة.

جدير بالذكر أن النهج متعدد القنوات وتجارب العملاء الإلكترونية أسهما في تغيير سلوكيات الشراء، لا سيما في قطاع المنتجات الفاخرة، حيث أصبحت الخدمات الرقمية عناصر أساسية في عملية الشراء. إلا أن دخول مجال التجارة الإلكترونية ليس سوى جزء من مخططات مازيراتي استجابةً لهذا التغيير.

ونظراً لتكامل أساليب التسوق عن طريق الإنترنت وفي نقاط البيع الفعلية إلى حد كبير، ابتكرت مازيراتي نموذجاً جديداً للبيع بالتجزئة يوفر رحلة متكاملة وسلسلة للعملاء بغض النظر عن موقعهم.

ولا يقتصر استخدام النهج الرقمي على المنازل، إذ يتوسع استخدامه حالياً في نقاط البيع الفعلية. ومن جهة أخرى، توفر التطبيقات الإلكترونية خدمات متكاملة ومتميزة، كما يتم توسيع نقاط المبيعات المادية وتعزيزها بالخدمات للوصول إلى العملاء في أي مكان.

وستعتمد متاجر مازيراتي حول العالم هذا التصميم الجديد تدريجياً، بدءاً من العام المقبل في صالتي العرض اللتين افتُتحتا أخيراً في ميلانو وشنغهاي.

وأصبح تخصيص تجربة العميل أكثر حصرية مع تقديم مازيراتي خيار الاشتراك في برنامج Fuoriserie، وهو جزء لا يتجزأ من مفهوم التجزئة الجديد للعلامة التجارية، والذي أطلقته الشركة في عام 2020 لتلبية متطلبات عملاء العلامات الفاخرة وتخصيص سياراتهم لتكون تعبيراً مثالياً عن ذوقهم الشخصي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز