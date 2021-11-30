«إنفينيتي كيو إكس 80» نموذج رائع للسلامة والرفاهية والأداء

المصدر: دبي - البيان

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تحتل التكنولوجيا جزءاً كبيراً من حياتنا اليومية، وتقدم حلول اتصال تساعدنا على إنجاز عملنا، والبقاء قريبين مع بعضنا في كل ما نقوم به. ونقضي الكثير من وقتنا في التنقل، ولهذا السبب، أصبحت تكنولوجيا السيارات السمة المرغوبة جداً في كل سيارة حديثة للاستمتاع بالخيارات الترفيهية، ولتكون امتداداً لبيئة العمل.

وتعد إنفينيتي QX80 إحدى هذه السيارات المعززة بابتكارات السلامة والتكنولوجيا القادرة على التنبؤ بأي مخاطر غير متوقعة على الطرق، لتقديم التعريف المثالي للسيارة الحديثة لسائقي اليوم. وعندما ننطلق في رحلة شراء سيارة جديدة، يظل تركيزنا موجهاً على السلامة والرفاهية والأداء. وتلبي QX80 كل هذه الاحتياجات، بل إنها تتجاوز كل التوقعات.

وبالنسبة إلى السائقين الذين تظل وظائفهم في أذهانهم خلال التنقل، قد يكون البقاء على اتصال أمراً ضرورياً، وهو الأمر الذي تدعمه QX80 بفضل الشاشات المزدوجة التي تعمل باللمس، مع إمكانية الوصول إلى تطبيق (INFINITI InTouch)، الذي يساعدك على متابعة ارتباطاتك وفق ظروفك باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي والاتصال بالهاتف الذكي.

ويمكن لمستخدمي نظام iOS الاستفادة من تطبيق (Apple CarPlay) الذي يوفر طريقة أكثر أماناً وذكاءً للوصول إلى كل الملفات الموجودة في جهازك، وكل ما يتعين عليك القيام به فعلياً هو توصيل الجهاز لتحصل على كل ما تريد. ويمكن لمستخدمي أجهزة «أندرويد» الوصول إلى خرائط غوغل ومساعد غوغل في البقاء للاطلاع بشكل دائم على مواعيدهم، وتوجيه الأوامر الصوتية لتشغيل أغانيك المفضلة أو الرد على الرسائل المهمة أو تغيير الوجهة، ويأتي كل ذلك كله كجزء من تجربة QX80 الكاملة.

وهناك ميزة أخرى ستتيح لك الشعور بأن السيارة مصممة خصيصاً لك، ألا هي مفتاح إنفينيتي الذكي، ومن خلاله يمكنك فتح الأبواب وصندوق الأمتعة بسهولة، وحتى تشغيل المحرك من مسافة بعيدة. وهي ميزة مهمة خصوصاً في الأيام الحارة، لتستمتع بالأجواء الباردة حال دخول سيارتك. وإضافة إلى تجربتك في أثناء جلوسك داخل QX80، تقوم السيارة تلقائياً بإعداد مقعدك وضبط عجلة القيادة ومواضع المرآة، ووفق الإعدادات التي ضبطتها شخصياً، ما يعني أنك تجلس وتتولى القيادة من دون أي قلق.

ليس هذا فحسب، بل إن هذه السيارة متعددة الاستخدامات، تأتي بشاشتين من مقاس 8 بوصات والسماعات اللاسلكية، ومنافذ HDMI وأخرى من نوع USB، ونظام صوت «بوس بريميوم» المكون من 13 مكبراً للصوت، تضمن لك تجربة أصلية لا مثيل لها.

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