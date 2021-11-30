«أودي أيه 8».. تصميم متميز وتقنيات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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يرتقي التصميم الدقيق في مقدمة السيارة والجزء الخلفي والتقنيات المبتكرة بالمظهر الرياضي الأنيق والحضور القوي لسيارة A8. وتعمل أودي على تعزيز الإطلالة الأنيقة والمظهر العصري لسيارة الصالون الفاخرة والتي تم تجهيزها بمصابيح أمامية وخلفية متطورة مع العديد من الوظائف المبتكرة التي تعكس التقنيات الحديثة التي تمتاز بها سيارة A8. وتوفر أودي في الطراز الجديد تجربة معاصرة وتركز على المستخدمين سواء كانوا من الركاب أو السائقين.

وسيارة Audi A8 سيارة صالون تعكس المكانة المتميزة لعلامة أودي وتُبرز معاني الأصالة التي تمتاز بها الشركة، وتتألق السيارة بحضور قوي يوحي بالثقة وبطابع رياضي أنيق بفضل الهيكل الخارجي بتصميمه الجديد. أصبح شبك الإطار الأحادي في السيارة أكبر حجماً، ويتزين الشبك بزوايا مصنوعة من الكروم يتزايد حجمها من الأسفل إلى الأعلى.

وتضفي فتحات الهواء الجانبية بتصميمها المسطح الجديد والذي يشبه تصميم المصابيح الأمامية مظهراً متميزاً على الهيكل بفضل إطارها الممتد للخارج. وبفضل عناصر التصميم الحديثة والمتناغمة في مقدمة السيارة، تعكس سيارة A8 الطابع الأصيل والذي يُبرز مزايا التصميم الذي تمتاز به سيارات أودي الفاخرة.

تم تزويد المصابيح الأمامية الرقمية Digital Matrix LED تقنية DMD (جهاز المرآة الرقمية الدقيقة). ويتألف كل مصباح من المصابيح الأمامية من نحو 1.3 مليون مرآة دقيقة تقسم الضوء إلى وحدات صغيرة، ما يتيح التحكم بها بدقة كبيرة. وتوفر هذه التقنية العديد من الوظائف الجديدة مثل مصابيح إنارة المسار والتوجيه أثناء القيادة على الطرق السريعة، إذ توفر المصابيح الأمامية حزمة ضوئية تنير المسار أمام السائق بإضاءة ساطعة.

كما يساعد مصباح التوجيه السائق على الحفاظ على مساره في مواقع إنشاء الطرق بشكل سلس. وتوفر المصابيح الأمامية الرقمية Matrix LED العديد من الوظائف الديناميكية مثل الإضاءة الترحيبية عند مغادرة السيارة بمجرد فتح القفل والخروج من السيارة، إذ تومض بإضاءة تنير الأرض أو الجدار.

وتأتي سيارة A8 المحسّنة مجهزة بمصابيح خلفية رقمية بتقنية OLED - OLED وتعني الصمام الثنائي العضوي المضيء كونه تجهيزاً أساسياً. وعند طلب السيارة، يتوافر تصميمان للإضاءة الخلفية يمكن اختيار أحدهما.

وتمتاز مقصورة A8 بمساحتها الكبيرة وتم تصميمها لتوفر أعلى مستويات الرحابة والراحة، فيما يُبرز التصميم الأفقي عرض المقصورة الكبير. أما التجهيزات فائقة الجودة فتعكس مزايا التصميم المتقن في مقصورة سيارة A8. ويحافظ فرش المقاعد المثقّب بدقة واللمسات التزيينية التي يمكن التحكم فيها كهربائياً وأغطية فتحات الهواء ومساند الرأس المريحة والمكسوة بالجلد الناعم على مزايا التصميم في المقصورة.

أما المقاعد فتأتي مكسوة بجلد «فاليتا» كون ذلك تجهيزاً أساسياً، وبجلد «فالكونا» تجهيزاً اختيارياً مع إمكان اختيار اللون البني كونياك الجديد. ومن التجهيزات الجديدة فرش الأبواب المصنوع من ألياف «ديناميكا» الدقيقة والمستدامة والتي يمكن استخدامها في كسوة دعامات السيارة أو بطانة السقف تجهيزاً اختيارياً.

وتوفر سيارة A8 المحسّنة مجموعة واسعة من تصاميم المقصورة والتي تشمل اختيار تصميم أودي باللون الفضي باستيل والمقصورة بتصميم S باللون الأسود والأحمر ميرلوت أو كونياك. كما يمكن الاختيار من بين العديد من التجهيزات والعناصر الجلدية الحصرية من أودي.

وتوفر سيارة Audi A8 الجديدة إمكان الاختيار بين ثلاثة محركات، تشمل محرك TFSI V6 الذي يستمد قوته من سعته التي تصل إلى ثلاثة ليترات. أما محرك TFSI سعة 4 لترات، والذي يتوافر بتجهيز اختياري في سيارتي A8 وS8 بعدة مستويات للقوة، فيأتي بثماني أسطوانات ويعتمد على تقنية تشغيل الأسطوانات عند الطلب.

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