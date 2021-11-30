انطلاقة جديدة لـ «جي إم سي» في المنطقة عبر «هامر EV» و«أيه تي 4»

المصدر: دبي - البيان

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جدّدت «جي إم سي الشرق الأوسط» التزامها بجلب أحدث التقنيات ذات المستوى العالمي وأبرز المركبات الراقية إلى المنطقة، وذلك كي تلبي احتياجات العملاء الراغبين بعيش أفضل المغامرات على الدروب الوعرة، واضعة بذلك الحاضر والمستقبل معاً على خطين متوازيين.

فخلال مغامرة متميزة مليئة بالحركة والتشويق فوق التضاريس المتنوعة في الصحراء العربية، احتفلت «جي إم سي الشرق الأوسط» بالنجاح الاستثنائي الذي تحققه علامة «جي إم سي AT4» في الشرق الأوسط، والتي سجلت نسبة بارزة من كافة مبيعات «جي إم سي» خلال الشهور الـ12 الماضية، معيدة تعريف فئة مركبات المغامرات الشيقة منذ أن جرى طرحها في السوق لأول مرة.

وفي ضوء النجاح المبهر لعلامة AT4 في الشرق الأوسط، والذي يُعتبر بمثابة موطنها الثاني، أكدت «جي إم سي» أن مجموعة طرازات AT4 ستكتمل خلال الفصل الأول من 2022، مع إطلاق طراز «تيرين AT4» الأول من نوعه على الإطلاق.

وقد تم تصميم «جي إم سي تيرين AT4» للعام 2022 ليكون أجرأ ويضم المزيد من الخصائص الرياضية والقدرات الإضافية أكثر من أي وقت مضى، وهو بالتالي سيمنح العملاء خيارات أوسع تتلاءم مع شخصياتهم وأساليب حياتهم.

وارتكازاً على هذا النجاح الكبير، تعلن «جي إم سي»الآن عن بداية فصل جديد من قصة تألقها بمجال القيادة على الدروب الوعرة وترسم معالم المستقبل لهذا القطاع، وذلك مع الكشف المفاجئ عن «جي إم سي هامر EV» الثورية للمرة الأولى في المنطقة قبل وصولها رسمياً إلى الأسواق الإقليمية في أواخر العام 2022 وفقاً لما هو مخطط له. و

سوف تغير هذه الشاحنة الفائقة الأولى من نوعها قواعد اللعبة في قطاعي المركبات الكهربائية والقيادة فوق الدروب الوعرة على السواء، وهي تُعد رائدة في مجال الثورة الصامتة وقد جرى صنعها مع قدرات تمكنها من التعامل مع مختلف أنواع التضاريس الأرضية، بما في ذلك الطرقات الصخرية المنتشرة في الشرق الأوسط والكثبان الرملية في الصحراء الشاسعة.

ومن خلال تمتعها بقدرات هي الأفضل بفئتها مع قوة تبلغ 1,000 حصان، فإن هذه المركبة الكهربائية الجديدة تضم أيضاً خصائص بارزة مثل نظام التعليق الهوائي المتكيف، ووضعية Extract Mode لتخطي العوائق، ووضعية Terrain Mode لعبور التضاريس الصعبة، وميزة One-Pedal Driving للقيادة باستخدام دواسة واحدة، ونظام الدفع الكهربائي بالعجلات الأربع (e4WD) بميزة توزيع العزم، إلى جانب وضعية Crab Walk الريادية للسير بشكل مائل.

وقالت شارون نيشي، الرئيس التنفيذي للتسويق، «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: انطلقت عمليات «جي إم سي» في المنطقة سنة 1926. واليوم، وبعد نحو قرن من الزمن، نعتز كثيراً بإرث «جي إم سي» العريق ورؤية النمو المستمر والقوة المتنامية للشركة في الشرق الأوسط، وهو سوق نعتبره خاصاً بنا وثقافته متجسدة في السمات الوراثية للعلامة التجارية.

ويبقى الشرق الأوسط لليوم سوق التصدير الوحيد لمركبات «جي إم سي» خارج أمريكا الشمالية، ونحن ملتزمون دوماً بمنح عملائنا الرفيق المثالي الذي يحتاجونه فعلياً فوق كل التضاريس، وتمكينهم من التمتع بالابتكارات الرائدة بفئتها والخصائص المتميزة وبالطبع القدرات التي لا تُنافس على الدروب الوعرة.

وفي العام الماضي، تم طرح «يوكون AT4» الجديد كلياً والأول على الإطلاق، والذي حظي بمستويات هائلة من الاهتمام والإقبال. أما اليوم، فنحن فخورون جداً للقاء والاحتفال معاً بنجاح وتكملة علامة AT4، وفي الوقت ذاته فتح فصل جديد عبر الكشف الإقليمي عن «جي إم سي هامر EV»، الشاحنة الفائقة الأولى من نوعها. وعندما تصل هذه المركبة الثورية إلى طرقات المنطقة في أواخر السنة المقبلة، فإنها ستكون من بين الأكثر قدرة على الطرقات المعبَّدة والوعرة معاً.

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