«بي إم دبليو» تكشف عن الطراز الجديد «كونسيبت إكس إم»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن فعاليات معرض آرت بازل الذي يقام في شاطئ ميامي لعام 2021، تقدم شركة «بي إم دبليو إم» مفهوماً جديداً ومعبراً لسيارتها «بي إم دبليو كونسيبت إكس إم» التي تعد الأقوى ضمن سلسلة الإنتاج، والتي من المقرر أن يبدأ إطلاقها في نهاية العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، تسلط السيارة الضوء على الجوانب المميزة للعلامة التجارية (M). وتدعم الأنظمة الكهربائية تجربة قيادة فائقة تتيح للسائق أفضل أجواء بالإضافة إلى الاستمتاع بقيادة شبه صامتة ومزايا رائعة وأداء عالٍ بأسلوب M.

وتقدم السيارة لمحة أولى عن التصميم الأمامي الجديد لطرز «بي إم دبليو» القادمة من الفئة الفاخرة. كما تعرف جمهورها بنظرة شاملة ومتميزة للغاية لتصميم طراز «بي إم دبليو إكس» وشكل جديد تماماً من الفخامة والشعور بالمساحة الداخلية.

ويبدأ تصنيع طراز الإنتاج المتسلسل للسيارة من نهاية 2022 في مصنع تابع للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك ستقدم «بي إم دبليو إم» أول سيارة قائمة بذاتها منذ سيارة «بي إم دبليو إم 1» الأسطورية في العام الذي تحتفل فيه بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وستتوافر السيارة بطراز هجين مزود قابساً فقط، وحصرياً بطراز M.

ويبلغ مدى القيادة الكهربائي بالكامل 80 كم، فيما يجمع نظام الدفع الهجين M المطور حديثاً في طراز «بي إم دبليو كونسيبت إكس إم» بين محرك ثماني الأسطوانات ومحرك كهربائي عالي الأداء لتطوير أقصى قوة قدرها 550 كيلوواطاً/ 750 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 1,000 نيوتن متر.

ويؤكد طراز «بي إم دبليو كونسيبت إكس إم» أن الشركة تشق طريقاً متميزاً في قطاع السيارات الفاخرة. وتتمتع السيارة بمزايا خاصة من التصاميم الخارجية من ناحية الطابع الأنيق والجاذبية الهائلة. وفي داخل السيارة، يمكن إلقاء نظرة خاصة على مقصورة القيادة التي تركز على السائق والتي تشتهر بها طرز M مع تصميم المقصورة الخلفية الجديد كلياً بمقاعدها المريحة للغاية وبطانة السقف المضيئة، توفر مقصورة M للركاب أجواءً فاخرة.

ويقدم نموذج «بي إم دبليو كونسيبت إكس إم» تصميماً جديداً ومتطوراً للواجهة الأمامية لطرز BMW من الفئة الفاخرة، والتي ستظهر نسخة منها أول مرة في عام 2022 ضمن مساعي BMW للتوسع في فئة السيارات الفاخرة. تنقسم المصابيح الأمامية إلى وحدتين منفصلتين، وهي ميزة تصميم جديدة تضفي مظهراً جذاباً بصرياً. إن توقيع ضوء القيادة أثناء النهار في الوحدة العلوية النحيفة ذات التصميم الحاد لافت للنظر. ويشير شعار XM الجديد في الشبكة المزدوجة ومآخذ الهواء الكبيرة إلى قوة محرك V8، الذي يتحد مع المحرك الكهربائي لبناء النظام الهجين M.

وتقدم الواجهة الأمامية اللافتة للنظر، وغطاء المحرك الطويل وخط السقف الممتد، تصميماً مكوناً من صندوقين مع مخطط تفصيلي متميز. تدل تشطيبات الطلاء ذات اللونين في سيارة «بي إم دبليو كونسيبت إكس إم» على خطوطها المتميزة: الجزء العلوي من البرونز الذهبي غير اللامع، في حين أن القسم السفلي يتميز باللون الرمادي المعدني. كما يوجد أسفل النافذة خط أسود عريض شديد اللمعان «الحزام الأسود» - يفصل بين اللونين ضمن التصميم الخارجي.

وتضفي المرايا الخارجية المميزة لطراز M على السيارة مظهراً أنيقاً وتقنياً ورياضياً. يُعد غطاء الشحن الخلفي للعجلة الأمامية اليسرى تذكيراً بنظام القيادة M Hybrid أثناء العمل.

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