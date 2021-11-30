«شروق» تطلق مهرجان السيارات الكلاسيكية 3 ديسمبر احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: الشارقة – البيان

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تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية في 7 من وجهاتها السياحية في الفترة بين الأول والثالث من ديسمبر المقبل، أبرزها تنظيم موكب للسيارات الكلاسيكية في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، والذي سيشهد الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من مهرجان السيارات الكلاسيكية، وذلك احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي لـ «شروق»، عروضاً فنية وثقافية ومسابقات وورش عمل للأطفال يومي 1 و2 ديسمبر المقبل في منتزه كشيشة وشاطئ خورفكان بين الساعة 4 و10 مساءً، ثم تنتقل هذه الفعاليات لتقدم في واجهة المجاز المائية في 3 ديسمبر المقبل بين الساعة 4 و6 مساءً، وفي حدائق المنتزه بين الساعة 6 و8 مساءً وفي القصباء بين الساعة 8-10 مساءً.

فرقة إماراتية

كما تشمل الفعاليات عروضاً تراثية في 2 ديسمبر المقبل في كل من منتزه كشيشة ووجهة مليحة للسياحة البيئية والأثرية وقلب الشارقة، حيث ستطوف فرقة إماراتية تقليدية لتصدح بالأغاني الوطنية والرقصات التراثية تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بإنجازات الدولة، كما تقدم العروض التراثية في 3 ديسمبر واجهة المجاز المائية بين الساعة 4 و6 مساءً، وفي حدائق المنتزه بين الساعة 6 و8 مساءً وفي القصباء بين الساعة 8 و10 مساءً، فيما يقام العرض التراثي على شاطئ خورفكان بين الساعة 4 و10 مساءً.

وتقيم «شروق»، ضمن برنامجها الاحتفالي، «معرض الخمسين» الذي يروي القصص الملهمة للآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرض خلاله أكبر لوحة زيتية في العالم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في جزيرة العلم وتستضيف المعرض خمس من وجهات تابعة لـ «شروق» هي، واجهة المجاز المائية وحدائق المنتزه وقلب الشارقة ومنتزه كشيشة وشاطئ خورفكان.

كما تنظم «شروق» في 3 ديسمبر المقبل، موكباً للسيارات الكلاسيكية والذي سينطلق من «بيت الحكمة» متجهاً إلى واجهة المجاز المائية، حيث ستطلق الهيئة خلال هذه الفعالية الدورة الثانية من مهرجان السيارات الكلاسيكية، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، والذي يستمر لغاية 4 مارس المقبل.

عروض

ويتضمن المهرجان سلسلة من العروض الترفيهية والتراثية وورش العمل والنشاطات الإبداعية لعشاق السيارات النادرة والعائلات والأطفال، والتي تستضيفها خمس وجهات تابعة لـ «شروق» وهي، «نزل القمر من مسك»، و«حدائق المنتزه»، و«واجهة كلباء»، و«شاطئ خورفكان» و«القصباء».

حيث تبدأ العروض بفعالية «نزل القمر كلاسيك» في 24 ديسمبر المقبل، تليها «حدائق المنتزه كلاسيك» في 7 يناير المقبل، ثم «واجهة كلباء المائية كلاسيك» في 28 يناير المقبل، تليها «شاطئ خورفكان كلاسيك» في 18 فبراير المقبل، ليختتم المهرجان برنامجه بفعالية «القصباء كلاسيك» في 4 مارس المقبل، حيث تقام جميع الفعاليات بين الساعة 4 و8 مساءً.

وقال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للعمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها وجهة جذابة لعشاق السيارات من جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق تستضيف إمارة الشارقة دورة ثانية من مهرجان السيارات الكلاسيكية بعد أن شهدت الدورة الأولى إقبالاً استثنائياً، ليصبح المهرجان واحداً من أكبر منصات السيارات النادرة في المنطقة، في إنجاز نوعي جديد يضاف إلى مسيرتنا التنموية التي انطلقت منذ 50 عاماً».

فعاليات

وأضاف القصير: «تقام الدورة الثانية من المهرجان في إطار الفعاليات التي تنظمها (شروق) في الشارقة احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، لتقدم فرصة مثالية للعائلات والأطفال والشباب وعشاق السيارات الكلاسيكية للاحتفال معاً بهذه المناسبة الوطنية المجيدة عبر المشاركة في مجموعة من الأنشطة المليئة بالمرح والترفيه والعروض التراثية، والاطلاع على مجموعة قيّمة من السيارات النادرة».

حرص

وقال الدكتور علي أحمد أبو الزود رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة: «تعكس مشاركتنا في مهرجان السيارات الكلاسيكية بموسمه الثاني بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حرص النادي على تشجيع الأعضاء والمهتمين وملاك السيارات على الترويج السياحي المشترك لتعزيز ثقافة اقتناء السيارات القديمة باعتبارها عامل جذب واهتمام من مختلف الشرائح والأعمار للمشاركة في نقل صورة حضارية لإمارة الشارقة التي تمثل رمزاً للثقافة والحضارة والفكر ونسعى من خلال هذا المهرجان تعزيز الجذب السياحي لأهم المعالم في إمارة الشارقة».

وأكد على أن المشاركة في المهرجان هذا العام ستكون استثنائية لأنها تأتي تزامناً مع فعاليات «عام الخمسين» واحتفاءً بما حققته دولة الإمارات من إنجازات باعتبارها مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً، وأضاف إن أعضاء النادي ينتظرون المشاركة في المهرجان بكل شغف نظراً للنجاح الباهر الذي حققه العام السابق، وستكون المشاركة هذا العام في سيارات قديمة يعود تاريخ صنعها لبدايات القرن الماضي.

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