دورة أولى لمعرض «أوتو موتو» لمعدات السيارات والدراجات في «أدنيك» أكتوبر 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض استضافة فعاليات الدورة الأولى لمعرض «أوتو موتو» لمعدات السيارات والدراجات في أكتوبر 2022، والذي يتوقع أن يستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة معدات السيارات والدراجات وأحدث التقنيات المتخصصة في هذا القطاع.

جاء هذا الإعلان على هامش فعالية توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة «توب سبيد» المنظمة للمعرض وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، التي وقعها عن الطرفين خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي التجاري في أدنيك وسعيد المرزوقي، رئيس مجلس إدارة شركة «توب سبيد» المنظمة للمعرض بحضور حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركتين.

وقال خليفة القبيسي: يندرج توقيع هذه الاتفاقية وفق استراتيجية أدنيك الرامية لدعم إقامة واستضافة الفعاليات المتخصصة في مختلف القطاعات، حيث ستعمل بالتعاون مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على إنجاحها وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وسيسهم المعرض الجديد في تنويع محفظة الفعاليات التي تستضيفها مراكز الشركة المختلفة، وستقوم فرق العمل في أدنيك بدعم الشركة المنظمة للفعالية للترويج لهذه الفعالية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين في هذا القطاع.

وقال سعيد المرزوقي، رئيس مجلس إدارة شركة «توب سبيد» المنظمة للمعرض، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي استجابة للطلب الكبير والمتنامي من قبل الوكالات التجارية والشركات الدولية المتخصصة في هذا القطاع، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه هذه الشركات للسوق المحلي في إمارة أبوظبي وفي الدولة بشكل عام، وسيتم من خلاله استعراض أحد ما توصلت إليه التقنيات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وبين أن المعرض سيستقطب أبرز الشركات والعلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات المتقدمة وصولاً لاستضافة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين الذين سيسهمون في إثراء فعاليات المعرض المختلفة بخبراتهم وتجاربهم العملية.

وتوقع أن يستقطب المعرض العديد من الزوار والمهتمين بمشاهدة أحدث الابتكارات في عالم معدات السيارات والدراجات، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشهد نمواً ملموساً بشكل سنوي ما يجعل منه محطة رئيسية للمهتمين في عالم المعدات وتطوراتها في أبوظبي.

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