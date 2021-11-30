«لينكون» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت «لينكون الشرق الأوسط»، المعروفة بطرز سياراتها المستوحاة من الطيران مثل أفياتور مع هاوي السيارات، طيار ومهندس الطيران الإماراتي، الكابتن علي الجسمي للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، حيث حلّق الكابتن علي الجسمي فوق الإمارات السبع بطائرته طراز A32 للاحتفال بهذه المناسبة.

ومرّ الجسمي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي والمالك لسيارة لينكون منذ زمن طويل، فوق إمارات أبوظبي وعجمان ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين، ومنحنا إطلالة رائعة على المناظر الطبيعية المتنوعة لدولة الإمارات.

وبدأت رحلته التي حلقت عالياً في السماء بجولة مذهلة إلى مطار رأس الخيمة الدولي بسيارة لينكون نافيجيتور الأيقونية من مجموعة لينكون لسيارات الدفع الرباعي التي تمتاز بالفخامة والراحة والابتكار والتصميم الرائع. وشهدت الرحلة الاحتفالية التي استغرقت ثلاث ساعات مرور الجسمي فوق الجبال الوعرة والصحارى المذهلة والسواحل البكر في الإمارات، مع لقطات مذهلة تم تصويرها خلال الرحلة.

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