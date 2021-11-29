«باي باي» تعزز حلول الدفع الرقمي لرسوم المركبات في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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قامت شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة «باي باي» PayBy بتوسيع نطاق نظام الدفع غير النقدي ليشمل جميع مركبات الأجرة الفضية العاملة في إمارة أبوظبي. هذا وبدأت أكثر من 6000 مركبة في أسطول مركبات الأجرة في أبوظبي باعتماد المدفوعات غير النقدية عبر تطبيق «باي باي».

ومع عروض شركة «باي باي» بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة يحصل المستخدمون للتطبيق على جمع القسائم واستخدامها لسداد رسوم مركبات الأجرة في أبوظبي عند استخدام التطبيق.

إن استخدام تطبيق «باي باي» لدفع رسوم سيارة الأجرة في أبوظبي يوفر تجربة سلسة وخالية من المتاعب. عند وصولك إلى وجهتك، ما عليك سوى طلب دفع الأجرة عبر تطبيق «باي باي» ليتم عرض رمز الاستجابة السريعة على شاشة عداد سيارة الأجرة، والذي يمكنك مسحه ضوئياً على هاتفك عبر تطبيق «باي باي». يتم تأكيد المعاملة عند إدخال كلمة المرور أو استخدام تقنية التعرف إلى الوجوه على هاتفك الذكي. وبمجرد إتمام المعاملة يتلقى كل من السائق والراكب إشعاراً بنجاح المعاملة.

هذا ويوفر تطبيق «باي باي» مستويات عالية من الأمن وخيارات أكبر لكل من الركاب والسائقين. ونظراً لإتمام المعاملات عبر التطبيق من دون تماس، فإنه أفضل وأكثر أمناً على المستوى الصحي من التعامل بالنقود والعملات المعدنية.

ويمكن لمستخدمي البطاقات الائتمانية وبطاقات الحسم المباشر إضافة بطاقاتهم إلى حساب «باي باي» الخاص بهم وتخويل إجراء المعاملة عند دفع رسوم مركبات الأجرة؛ حتى أولئك الذين ليس لديهم بطاقات يمكنهم إضافة رصيد إلى محافظ تطبيق «باي باي» الخاصة بهم عند الأكشاك والدفع عبر التطبيق، لإتمام معاملاتهم غير النقدية بكل أمان.

يشهد قطاع مركبات الأجرة على المستوى العالمي تحولات هائلة مع تحوله إلى الرقمنة وعمليات الدمج، وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء. ومن خلال توفير أحدث وسائل الراحة للركاب، تنضم إمارة أبوظبي إلى المدن الرائدة عالمياً والتي يدفع فيها الركاب رسوم مركبات الأجرة عبر رمز الاستجابة السريعة، مثل لندن ومومباي وبكين. وقد تم اعتماد رموز QR على نطاق واسع في آسيا وأوروبا وأستراليا والمملكة المتحدة للحفاظ على سلامة الركاب والسائقين في فترة انتشار الوباء.

هذا وتعمل شركة «باي باي» على تسريع وتيرة الاقتصاد غير النقدي من خلال العديد من الشراكات البارزة والتي يمكنك استخدامها لإتمام المعاملات غير النقدية ومن دون تماس عبر منصة الإنترنت التابعة لحكومة أبوظبي، وفي سلاسل متاجر التجزئة الرائدة مثل المايا سوبر ماركت وجمبو للإلكترونيات ومتاجر اللولو؛ بالإضافة إلى تحويل الأموال إلى الأصدقاء والعائلة.

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