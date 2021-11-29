خصومات حصرية على تأمين السيارات من «الوثبة الوطنية» احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الخمسين، أعلنت شركة الوثبة الوطنية للتأمين عن تقديم خصومات حصرية حتى 14 ديسمبر الحالي، على مجموعة من المنتجات التأمينية لعملاء السيارات، ويمكن لعملائها الاستفادة من العرض من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق باستخدام الرمز الترويجي [UAE50].

ومن جانبه قال أنس مستريحي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الوثبة الوطنية للتأمين: «نفخر بوجود مقرنا الرئيسي في دولة الإمارات، والتي استطاعت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة أن تحتل المركز الرابع كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل، لتقدم نموذجاً عالمياً في مجال التنويع الاقتصادي القائم على الابتكار لخلق بيئة محفزة للشركات وتقديم فرص للنمو والازدهار. في عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، نتقدم بالشكر والتقدير إلى عملائنا الكرام لكونهم جزءاً لا يتجزأ من نمو أعمالنا في الدولة، حيث لعبنا دوراً أساسياً في قطاع التأمين مما أسهم في تحقيق تغير جذري على مدار العامين الماضيين. يعد فهم احتياجات العملاء وتقديم الحلول التي تعالجها بشكل مباشر ضمن قائمة أولوياتنا لتحقيق رضاهم وتقديم خدمات متميزة ومتخصصة وذات جودة عالية».

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