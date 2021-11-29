إطلاق أول سيارة فولفو كهربائية نقية من نوعها في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة الفطيم التجارية، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن إطلاق سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الأغراض والكهربائية بالكامل من طراز «XC40 BEV»، أول سيارة كهربائية بالكامل من نوعها في الشرق الأوسط موائمة للحياة الحضرية والاستخدام داخل المدن، مما يشكّل خطوة إضافية في مسيرة فولفو نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية وَكجزء من التزام العلامة التجارية الكامل بالاستدامة في سوق السيارات الكهربائية إلى حين حلول 2030.

ويعد استخدام المواد المستدامة إحدى الوسائل الفاعلة في تقليص التأثير البيئي للسيارة، حيث الفرش الداخلي، على سبيل المثال، مصنوع بالكامل من المطاط المعاد تدويره.

على امتداد أكثر من 200000 كم، فإن السيارة تمتاز بتأثير كربوني أقل مقارنة بسيارة XC40 T5 التي تعمل بالبنزين، بغض النظر عن نوعية الشحن الكهربائي (عالمي، أو أوروبي، أو بطاقة الرياح). البطارية مزودة بسعة 78 كيلوواط في الساعة، مما يمنح السائقين قدرة القيادة بمسافة موجَّهة تصل إلى 418 كم قبل إعادة الشحن.

تم كشف النقاب عن السيارة الجديدة في استوديو فولفو المُفتتح حديثاً، وهو أول مساحة تسوق من نوعها في المنطقة، تسلط الضوء على التزام العلامة التجارية بقيادة التغيير في مجال صناعة السيارات. يهدف استوديو فولفو إلى جعل تجربة شراء سيارة أكثر عصرية بالنسبة لعملاء فولفو، حيث سَيستمتعون بفرصة تسوق معزَّزة تكتمل بتجارب أداء مخصّصة لهم بأعلى مستوى جودة للخدمة، وَهي كلها مرادفات ملهمة في عالم صناعة السيارات.

وقال أوسكار ريفولي، العضو المنتدب لشركة المشروعات التجارية: تلتزم الفطيم بتقديم حلول وخدمات مبتكرة للتنقل، وهو بالضبط ما يتطلع إليه عملاؤنا، ويستحقونه للحفاظ على نهج الإمارات العربية المتحدة في بناء مستقبل أكثر استدامة في عالم صناعة المركبات الآلية. تماشياً مع ركيزة الاستدامة في معرض «إكسبو 2020» واستراتيجيتنا للكهرباء، نحن فخورون بأن نكون أول سوق في دول مجلس التعاون الخليجي يطلق نموذج سيارات Recharge XC40 الكهربائية بالكامل وَمنعدمة الانبعاثات. لا شك لدينا في أن مستقبل سيارات فولفو كهربائي بامتياز، وإطلاق هذا النموذج هو خطوة سباقة نحوَ تكريس مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. سنواصل دعم وتعزيز استراتيجية فولفو الكهربائية والتزامها الكامل بالاستدامة من خلال تصنيع السيارات الكهربائية النقية إلى حين حلول عام 2030.

وأضاف ريفولي: يوجّهنا نهج الفطيم المتأصل، الذي يركز على تنويع عروضنا باستمرار لتلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة. نحن نشهد نمواً كبيراً في الطلب على تقنية BEV والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، حيث بدأ المستهلكون في تبني التكنولوجيا الجديدة واحتضانها. تعدّ السيارات الكهربائية مرغوبة للغاية لدى الأفراد الذين يقدرون أعلى التقنيات ويطمحون إلى دمج ممارسة قيادة أكثر وعياً بالبيئة ضمن أسلوب حياتهم. نعتقد أن الطلب على السيارات الهجينة سيستمر في النمو في السنوات المقبلة، حيث يدرك المزيد من الناس فوائد التنقل الهجين. يوفر هذا الطلب فرصة لمصنعي السيارات والوكلاء لتبني رؤية الإمارات العربية المتحدة وأن يكونوا محركاً باعثاً على التغيير وداعمين لهذه الرؤية.

عالمياً، تشهد مبيعات سيارات فولفو الكهربائية زيادة ملحوظة، حيث بلغت حصة السيارات الهجينة من سلسلة Recharge، ما نسبته 25.5 % من إجمالي عدد السيارات المباعة على مستوى العالم منذ الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 وَحتى 31 أكتوبر منه. بالنسبة لشهر أكتوبر، بلغت حصة سيارات Recharge BEV نسبة 31.5% من إجمالي المبيعات، بالتزامن مع تزايد عدد السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

وَكَجزء من تطلّعها نحوَ كسر القالب التقليدي للبيع بالتجزئة، سوف يكون بإمكان العملاء تسوق السيارة الجديدة عبرَ الإنترنت بحلول العام 2030، وَيتماشى هذا التوجه مع استراتيجية مجموعة الفطيم للسيارات المعتمدة في تجارة تجزئة القنوات المتعددة المتكاملة الشاملة، لجعل تجربة شراء السيارات التقليدية أكثر اختلافاً وتسريع المبيعات عبر الإنترنت.

جدير بالذكر أن فولفو للسيارات هي الشريك الرسمي للجناح السويدي في إكسبو 2020، كما يقع استوديو فولفو في دبي فستيفال بلازا، منطقة جبل علي، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساء، مما يوفر للعملاء تجربة شرائية لا مثيل لها في عالم السيارات.

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