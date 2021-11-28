«أبوظبي موتورز» تكشف عن «رولز-رويس كالينان» إصدار الخمسين

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت «أبوظبي موتورز» عن «رولز-رويس كالينان» إصدار الخمسين، والتي صُمِّمت بعناية شديدة حاملة معها بصمة خاصة احتفالاً بإنجازات دولة الإمارات، كما تمثل تجسيداً مميزاً لقدرات فريق «بيسبوك»، حيث تمكن مهندسوها وحرفيوها ومصمموها من تقديم تصميم راق يعكس ألوان الإمارات بحرفية عالية.

وقال سيزار حبيب، المدير الإقليمي، «رولز-رويس موتور كارز» الشرق الأوسط وأفريقيا: تُعدّ كالينان بإصدار الـ 50 سيارة استثنائية تمّ تصميمها للاحتفاء بإنجازات الوطن العظيمة ومسيرته المتميّزة على مدى 50 عاماً مضت ولـ50 عاماً قادمة. وقبيل العيد الوطني، يشرفنا أن نقدم هذه الـ رولز-رويس الفريدة حقاً.

من جهته، قال طارق معتزّ، مدير علامة رولز-رويس موتور كارز في شركة أبوظبي موتورز. ابتكرت رولز-رويس نموذجاً مذهلاً وفريداً من نوعه لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات فائقة الفخامة، كالينان، للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في الثاني من شهر ديسمبر 2021. وقد تم تصميم كالينان إصدار الـ 50 يدوياً من قبل فريق بيسبوك كوليكتيف في دار رولز-رويس مزداناً بمجموعة من التفاصيل الفريدة للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

وتتمتع كالينان إصدار الـ 50 بألوان رولز-رويس بيسبوك المميزة تعكس ألوان العلم الإماراتي، إذ يمتاز الهيكل الخارجي باللون الأبيض الأركتيك ذي لمعة كريستالية متألقة مع خط كوتشلاين مزدوج منفّذ يدويا باللون الأحمر في الأعلى والأخضر في الأسفل. هذا ويزداد تصميم كالينان روعةً مع هذه النسخة الفريدة والمكلّفة خصيصاً لهذه المناسبة بفضل الرقم 50 الذهبي الذي يَظهر على خط الكوتشلاين عدا عن شعار دولة الإمارات الذي يتألق على الأعمدة الجانبية الخلفية باللون الأسود، الأخضر والأحمر.

ويتجلّى الإبداع في كل حنايا السيارة. فعندما تفتح بابها، تطالعك عتبة مضيئة مكتوب عليها «50th». كما يحمل التصميم الداخلي البسيط والمتماثل والرائع ألوان علم الإمارات العربية المتحدة مع جلد باللون الأبيض الأركتيك تتخلّله لمسات من الجلد الأسود والأحمر مع درزات باللون الأخضر وشعار الإمارات العربية المتحدة مطرّزاً على مساند الرأس، وكلها مشغولة يدوياً بمهارة عالية جداً باتت عند رولز-رويس مضرباً للمثل.

ويُعتبر الانتباه إلى أدق التفاصيل أحد أهم ما يميز رولز-رويس موتور كارز عن أي صانع آخر. لذا قام مصممو الصانع البريطاني بتصميم شعار اليوبيل الذهبي يدوياً ليزين المقصورة في مواضع محددة على غرار الواجهة الأمامية والجزء المنصف للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى طاولة النزهات. علاوةً على ذلك، تضمّ المقصورة الداخلية بطانة سقف مرصّعة بالنجوم والشهب باللون الأخضر.

وتشكّل سيارة رولز-رويس كالينان بإصدار الـ 50 تحفةً فنية للاحتفال بالعام الـ50 لبلاد حقّقت إنجازات عظيمة في الماضي، وستواصل بلوغ أعلى المراتب في المستقبل. تتخطى السيارة المفاهيم السائدة في عالم السيارات لتفتح عالماً من الفرص والإمكانات بما يتماشى مع ثقافة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال طارق معتزّ: للحفاظ على هذه اللحظة للأجيال القادمة، اخترنا تصوير «كالينان الخمسين» بجانب شجرة الغاف - الشجرة الوطنية لدولة الإمارات ورمز تاريخي وثقافي للاستقرار والسلم والتحدي في البيئة الصحراوية الإماراتية.

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