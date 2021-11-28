«بي إم دبليو» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين عبر طراز «X7»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، المستورد الرسمي لسيارات مجموعة «بي إم دبليو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة «بي إم دبليو» التجارية في أبوظبي والعين، عن تقديم سيارة «BMW X7 UAE Edition 50th Year Edition»، التي أطلقت احتفالاً بمناسبة العيد الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وتتوفر 50 نسخة فقط من هذه السيارة القوية والأنيقة للطلب، عبر الإنترنت في مبادرة لتكريم الذكرى الغالية على الإمارات، التي تحتفل باليوبيل الذهبي في عام 2021، حيث ستزين هذه السيارات شوارع الدولة بمزاياها، التي تجمع ما بين الديناميكية والقوة والتوازن.

وتحمل كل سيارة شعار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات بتفاصيل واضحة على الجزء الخارجي، مع شعار عام الخمسين مطبوع يدوياً باللغة العربية في الداخل. ويساعد اللون الأبيض الجديد الذي يحمل اسم Frozen Brilliant White Metallic، وعجلات M V-Speak سيارة الأنشطة الرياضية المبهرة على التميز والظهور على الطرقات، وفي الوقت نفسه، يضفي عطر السيارة المفصل بريقاً على تجربة القيادة.

وتجسد السيارة أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة، وتتوفر بطرازين هما: M50i وxDrive40i، وكلاهما يشكّل تكريماً لتاريخ دولة الإمارات وإنجازاتها، ضمن الاحتفالات بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس الدولة.

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