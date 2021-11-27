«نو فيلتر دبي» ترجمة لطموحات الإمارات في التنقل الأخضر

المصدر: دبي - أحمد صديق

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شهد معرض «نو فيلتر دبي»، الوحيد في المنطقة المتخصص في السيارات وأسلوب الحياة العصرية، عرض عددٍ كبير من السيارات الخارقة الهجينة.

فيما انتهزت علامات عالمية عدة منصة المعرض لإطلاق مركباتها الجديدة، سواء من السيارات الفارهة، أو سيارات الدفع الرباعي. إلا أن المعرض لم يتوقف عند إطلاق السيارات الحديثة، بل سلّط الضوء على مجال التنقل المستدام على مدى السنوات المقبلة من خلال استعراض باقة من أحدث أنواع السيارات الكهربائية والهجينة. ويعد المعرض ترجمة لطموحات الإمارات في مجال التنقل الأخضر.

وفي ضوء مضي الدولة قُدماً في طرح المزيد من مبادرات التنقل الأخضر، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة والمرسوم الاتحادي بتحويل 20% من أساطيل مركبات القطاع العام إلى سيارات كهربائية، تنتشر في شوارع الإمارات حالياً أكثر من 250 محطة لشحن المركبات الكهربائية، وهي أعلى نسبة من محطات الشحن إلى السيارات الكهربائية عالمياً.

وتنسجم هذه المبادرات مع الأهداف الوطنية لنشر 42 ألف مركبة كهربائية في طرقات الإمارات بحلول عام 2030.

وواكب المعرض، الذي يعد نسخة محدّثة من معرض دبي الدولي للسيارات الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، النقلة النوعية التي يمر بها قطاع السيارات نحو اعتماد الممارسات المستدامة، لا سيما في ضوء وفرة المركبات الكهربائية المُتقدمة والهجينة الكفيلة بالإسهام بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التنقل الأخضر.

وسلّط المعرض الضوء على هذه التحوّلات ضمن فعاليات «جو إليكتريك» المخصصة للسيارات الكهربائية.

وسجلت «العربية للسيارات»، إحدى شركات مجموعة عبد الواحد الرستماني والموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، مشاركة مهمة في المعرض، حيث كشفت للمرة الأولى في المنطقة عن «نيسان آريا»، سيارة نيسان الكهربائية الأولى من نموذج كروس أوفر، والتي يتوقع أن تسير على شوارع الدولة منتصف العام المقبل.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: «نحن فخورون باستثمار مشاركتنا في معرض نو فيلتر دبي لاستعراض سيارة نيسان آريا التي تهدف إلى الوفاء بالتزام العلامة لتحقيق الانسجام بين خططنا واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني الكامل في قطاع النقل العام بحلول عام 2050، إلى جانب توفير تجارب قيادة مبتكرة للجميع.

وتتميّز دبي بدورها الرائد في بناء المدينة الذكية والاستثمار في البنى التحتية وإتاحة المزايا المالية لسائقي المركبات الكهربائية بهدف تعزيز التحوّل نحو حلول التنقل المستدام. ومن موقعها الريادي في قطاع السيارات الكهربائية حول العالم، ترتقي نيسان بآفاق الابتكار في تصميم المركبات الكهربائية وتصنيعها من خلال سيارة آريا».

بدورها، استعرضت «بي إم دبليو» آخر إبداعاتها بمجال سيارات الدفع الرباعي مع سيارة iX الكهربائية الفاخرة، حيث تعتمد السيارة الفريدة محركين كهربائيين وتمتاز بتقنية إي درايف (eDrive) من الجيل الخامس، فضلاً عن استخدامها أحدث أنظمة الدفع الكلي الكهربائي للعجلات. كما تمتلك السيارة مدى قيادة يزيد على 600 كيلومتر بأداء وتسارع ينافس السيارات الرياضية، حيث تمنحها قوة محركاتها التي تزيد على 500 حصان الوصول لسرعة 100 كيلومتر بالساعة بأقل من 5 ثوانٍ.

وقال أرسال حسن، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق لدى بي إم دبليو الشرق الأوسط: «شهدنا أخيراً اتخاذ حكومة دبي لسلسلة من الخطوات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنقل الأخضر في الإمارة، إلى جانب دعم الطلب المتنامي في السوق على المركبات الكهربائية من خلال زيادة محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف أرجاء الإمارة. ونحن متحمسون حيال مشاركتنا في مساعي رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للقطاع من خلال طرح سيارات متطوّرة مثل سيارة iX الكهربائية من بي إم دبليو».

وسجلت «مرسيدس - بنز» حضورها في معرض نو فيلتر دبي أيضاً، حيث تستعرض الإضافة الأحدث إلى عائلة فئة EQ، والمتمثّلة بطراز EQS الفاخر الذي يقوم على مفهوم السيارات الكهربائية المتكاملة بجميع تفاصيله. ويتمتّع طراز EQS بمدى قيادة يصل إلى 785 كيلومتراً، مع اعتماده لأحدث التقنيات المتقدمة التي تلبي جميع التطلعات المرتبطة بسيارة سيدان المتطوّرة من فئة S-Class.

وقال إيفو كابيتسكي، المدير العام لشركة «قرقاش مرسيدس بنز»: يسرنا عرض سيارة EQS الفاخرة التي تمثل أحدث ابتكاراتنا في عالم السيارات الذكية، إذ يمثل إطلاقها محطة مهمة في مسيرة شركتنا المتمحورة حول الاستدامة، والتي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية عملنا. وتلبي السيارة المتميزة مختلف الاحتياجات الحالية في قطاع التنقل وتعد مثالاً يحتذى به في تصميم السيارات الكهربائية الفاخرة من نموذج سيارات الصالون المستقبلية. ونتشرف اليوم بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي لعرض أبرز الابتكارات ضمن قطاعي الاستدامة والنقل في المعرض، الأمر الذي ينسجم مع سعي دولة الإمارات لتسليط الضوء على أهميتهما خلال إكسبو 2020 دبي.

من جهتها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: يُعدُّ معرض نو فيلتر دبي جزءاً من الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، لذا كان من المنطقي بالنسبة لنا أن نُسلّط الضوء على أحدث المركبات الكهربائية والهجينة الكفيلة بتحقيق أهداف الإمارات في مجال التنقل الأخضر.

وتحتضن أجندة نو فيلتر دبي باقة من فعاليات طرح المركبات الكهربائية والهجينة الجديدة والقادرة على الارتقاء بقطاع النقل المستدام نحو آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يواكب دور الإمارات المتنامي بصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال الاستدامة، والذي يدل عليه فوز الدولة بالتصويت لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023.

ومن المقرر أن يشهد المعرض اليوم عرض مجموعة رائعة من نماذج سيارات بعض أشهر أفلام ومسلسلات هوليوود الكلاسيكية. وتشمل قائمة السيارات سيارة جيب رانجلر المكشوفة ذات اللونين البيج والأحمر من فيلم الحديقة الجوراسية، فيلم الديناصورات والتشويق للمخرج ستيفن سبيلبرغ الذي عُرض عام 1993.

والتي لا يزال مشهد تحطيمها من قبل الديناصور تي ريكس الغاضب عالقاً في ذاكرة المشاهدين، وموضوعاً لعدد كبير من الصور الفكاهية للنجمين سام أونيل ولورا ديرن وهما يشاهدان لأول مرة الديناصورات المتجولة في المتنزه من السيارة.

ويعود نموذج سيارتي دودج تشارجر لعام 1963 وميتسوبيشي إكليبس بزوار المعرض في رحلة في الزمن لأول ظهور للممثلين فين ديزل وبول ووكر بشخصيتي دومينيك توريتو وبريان أوكونور الأسطوريتين في فيلم فاست أند فيوريس، حيث شاركت السيارتان في أحد أشهر مشاهد سباقات الشوارع في تاريخ السينما.

ويمكن لمحبي المسلسل التلفزيوني بريكنيج باد، والذي زار بطله براين كرانستون دبي الأسبوع الماضي، الاستمتاع بمشاهدة سيارة بونتياك آزتيك التي تقودها شخصية البطل في المسلسل والتر وايت، والتي تُعد إحدى أبرز سيارات الدفع الرباعي من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويمكن لزوار المعرض مشاهدة السيارة عن كثب، حيث ستكون بكامل أناقتها، على عكس سيارة المسلسل التي خاضت تقريباً جميع أنواع المتاعب. والطريف في الأمر، أن سيارة آزتيك التي ظهرت في المسلسل لم تكن من إنتاج شركة بونتياك.

كما يستضيف المعرض نموذجاً عن سيارة أستون مارتن دي بي إس التي قادها دانيال كريج أثناء أدائه شخصية جيمس بوند في فيلم كازينو رويال؛ وسيارة موستانج شيلبي جي تي 500 المعدّلة والمعروفة باليانور.

والتي ظهرت في فيلم «جَن إن 60 سيكندز» من بطولة نيكولاس كيج وأنجيلينا جولي؛ وسيارة فيراري 308 جي تي إس كواتروفالفول لعام 1984 بلونها الأحمر اللامع التي قادها الممثل توم سيليك في المسلسل التلفزيوني ماجنوم بي آي الذي عُرض في ثمانينيات القرن العشرين.

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