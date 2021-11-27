«فورد إسكيب» متكاملة المواصفات

المصدر: دبي - البيان

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حصل الطراز الجديد «فورد سكيب 2021» على شعبية كبيرة في سوق الإمارات بعد أن تم طرحها في وقت سابق من هذا العام، بفضل مواصفاتها وقدراتها القوية التي تعد متكاملة في فئتها، باعتبار أنها سيارة كروس أوفر متعددة الاستخدامات.

تأتي السيارة بمحرك أساسي تيربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 180 حصاناً، مع عزم دوران 240 نيوتن لكل متر، أما المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي، بقوة قدرها 250 حصاناً مع عزم دوران 330 نيوتن لكل متر.

وجاء الطراز الجديد مدعماً بالعديد من التجهيزات الداخلية، ومنها شاشة بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض رأسية، ونظام معلومات وترفيه SYNC 3 بشاشة 8 بوصات، وتدعم خدمتي أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، مع نظام صوتي B&O من 10 سماعات.

وتأتي السيارة بنظام صوت Bang & Olufsen بعشرة مكبرات، وراديو ستالايت، ونقطة اتصال Wi-Fi، ونظام FrdPass المتصل، كما يسمح النظام بالوصول إليها عن بعد عبر الهاتف لفتح الأبواب أو إغلاقها أو تحديد موقعها أو حتى تشغيلها.

وجاءت تجربة السيارة مليئة بعناصر الأمان والقوة في الوقت ذاته، إذ جهزت السيارة بمجموعة من الأمن والسلامة الذكية مثل حزمة فورد Co Pilot 360 ومكابح الطوارئ، واكتشاف المشاة والنقط العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع وظيفة التوقف والسير ووظيفة التمركز في الحارة المرورية، بالإضافة إلى حساسات الركن والقدرة على إيقاف السيارة تلقائياً بشكل متوازٍ أو متعامد، والمساعدة على التوجيه لتجنب الاصطدام الوشيك في حالات اكتشاف أجسام ثابتة.

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