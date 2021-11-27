«أوبل إنسيجنيا» تجهيزات عدة

المصدر: دبي - البيان

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طرحت شركة «الفهيم للسيارات» الطراز الجديد والمميز من «أوبل إنسيجنيا 2021» والتي تعد ضمن أفضل السيارات السيدان الرياضية في فئتها، ويرجع ذلك إلى التجهيزات العديدة التي توفرت في السيارة.

فقد تم تدعيم هذا الطراز بجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، مع مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وتتوفر خاصية غلق المرايات الجانبية كهربائياً.

كما يتواجد النظام الذكي لركن السيارة، ونظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، وكذلك مثبت سرعة حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وإضاءة المرايات الخارجية LED، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وحساسات مطر، والمصابيح الأمامية زينون، وفتحة سقف كهربائية.

وجاء تصميم السيارة من الخارج نائجاً إلى حد بعيد، حيث باتت أكثر إثارة بفضل التحسينات في المقدمة، حيث يوجد الآن فاصل أمامي من ألياف الكربون وشبكة سوداء منقحة مع لمسات من ألياف الكربون.

وتستمر التغييرات على طول جانبي السيارة بقطع من ألياف الكربون تمتد على طول الأبواب وتتقاطع مع مقابض الأبواب، مع جناح سقف من ألياف الكربون وجناح خلفي كذلك من نفس المادة. كما تم تصميم عجلات فريدة باللونين الفضي والأسود.

وتأتي السيارة بماكينة سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني رباعي الأسطوانات والذي يوفر عادة 256 حصاناً و295 رطل قدم (400 نيوتن لكل متر من عزم الدوران).

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