إطلاق تطبيق «ليفت ماي كار» منتصف ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رائد الأعمال المواطن راشد خلف النايلي، إطلاق النسخة الرسمية من تطبيق «ليفت ماي كار» بحلول منتصف ديسمبر المقبل. وأوضح النايلي، مطور التطبيق، أن «ليفت ماي كار» أكبر وأشمل تطبيق من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لطلب خدمات نقل السيارات عبر حاملات المركبات ريكفري، وسوف يضم في المرحلة الأولى أكثر من 500 سيارة ريكفري تعمل في مختلف إمارات الدولة.

وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن استضافة دبي معرض إكسبو 2020 تشكل حدثاً عالمياً وفرصة متميزة لرواد الأعمال الشباب يجب استغلالها بفعالية لاستلهام المشاريع الفعالة، متوقعاً نجاحاً كبيراً للتطبيق الجديد طوال فعاليات إكسبو.

وأضاف إن إكسبو يمنح رواد الأعمال فرصة حقيقية لبناء شراكات عمل جديدة مع العديد من الشركات والدول المشاركة واكتساب خبرات ومعارف يمكن استنساخها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات القطاعات المستهدفة في الدولة والمنطقة، وقال: نحن محظوظون كرواد أعمال بدعم وتشجيع قيادتنا الرشيدة، وتوفير الدولة كل مقومات ومتطلبات نجاح وتميز المشاريع الناشئة في مختلف المجالات.

وأضاف إن الإمارات سباقة دوماً في اتخاذ قرارات لدعم المبدعين وخاصة المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتسهيل الإجراءات وخفض الرسوم والتكاليف، وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وسريع. كما وفرت الدولة المنصات وحاضنات الأعمال التي تقدم لأصحاب الشركات والمشاريع الناشئة كافة سبل الإرشاد والدعم وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن التصميم والعمل الجاد مفتاح النجاح والتميز في عالم المشاريع والأعمال، داعياً الشباب لاكتساب المعارف والخبرات. وأضاف إنه كان لديه اهتمام كبير بأمور التجارة، ورغبة شديدة في الدخول في عالم المال والأعمال، وكانت مدرسته الأولى في الحياة والده، الذي تعلم من خبراته الكثير واستفاد من نصائحه وإرشاداته ليصبح اليوم أحد رجال الأعمال الشباب المبدعين في الإمارات.

وأوضح أن التطبيق الجديد يمنح مستخدميه فرصة حجز أقرب سيارة نقل في فترة قصيرة باستخدام هواتفهم الذكية، إذ تعتمد فكرة التطبيق على تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم وربطه بأقرب سائق «ريكفري»، بتكلفة مناسبة عبر نظام دفع إلكتروني آمن ما يعطي التطبيق قيمة كبيرة وتنافسية عالية.

وأكد أن التطبيق إلى جانب كونه يسهم في توفير الخدمة السريعة للجمهور، فإنه يشكل كذلك عامل جذب لشركات نقل وقطر السيارات والسائقين العاملين في هذا القطاع للانضمام لمقدمي الخدمة عبر التطبيق، إذ ستوفر لهم القاعدة الواسعة المتوقعة من المتعاملين مع التطبيق استمراراً في العمل، وسهولة في تنظيم وإدارة عملياتها التشغيلية والمالية.

وأضاف إن التطبيق يتوقع أن يحقق معدلات تحميل مرتفعة حين طرحه قريباً عبر متجري «أبل ستور» و«جوجل بلاي»، إذ يقوم بتوفير الوقت والجهد لإيجاد سيارات نقل المركبات «ريكفري» عند حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة للمركبات وذلك على مدار الساعة وفي مختلف أنحاء الدولة.

كما يوفر التطبيق خيارات نقل لمختلف أنواع المركبات والسيارات الرياضية والفاخرة التي تتطلب ترتيبات نقل خاصة أو تغطية للحفاظ على الخصوصية.

وقال راشد خلف النايلي، إن دعم دولة الإمارات الأفكار والمشاريع المبتكرة ورواد الأعمال الشباب، وتوافر البنية التحتية الرقمية ومقومات نجاح وتميز المشاريع الناشئة كافة شكل ذلك جملة مقومات شجعته على تطوير فكرة التطبيق، إلى جانب وجود حاجة لمثل هذا النوع من التطبيقات نظراً لعدم وجود منصة متكاملة ومخصصة لطلب خدمات حاملات المركبات «ريكفري» أسوةً بتطبيقات ذات مبدأ مشابه تتخصص في نقل الركاب أو توصيل الطلبات.

وأشار إلى أن تطوير التطبيق استغرق عدة شهور بمشاركة مجموعة من أفضل مطوري التطبيقات المتخصصين داخل وخارج الدولة، وأن المرحلة التشغيلية الأولى للتطبيق تستهدف تغطية السوق المحلي، ثم التوسع في المرحلة المقبلة لتغطية أسواق جديدة في المنطقة لإتاحة خدمات ومزايا التطبيق للملايين من المركبات في دول الخليج والبالغ عددها نحو 19 مليون مركبة في عام 2020 حسب تقرير مؤسسة «فروست أند سوليفان».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز