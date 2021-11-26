«نيسان آريا» تتألق في «نو فيلتر دبي»

المصدر: دبي - البيان

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في أول عرض علني لها في الشرق الأوسط، سيتم الكشف عن نيسان كروس أوفر الكهربائية بالكامل «آريا»، لتذهل الجماهير في «نو فيلتر دبي»، مهرجان السيارات الأكثر تميزاً وابتكاراً من حيث تسليط الضوء على أنماط الحياة الحضرية لهذا العام.

وسيتواصل عرض «نيسان آريا» في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر في «دبي هاربر»، بدعم من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

وبعد عرضها الحصري في «إكسبو 2020 دبي» الشهر الماضي، تعتبر «آريا» رمزاً لرحلة نيسان الطموحة نحو التحول إلى الحلول الكهربائية والتنقل المستدام.

كما تعدّ تعبيراً مطلقاً عن التنقل الذكي من نيسان، لاسيما وأنها تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة للسيارات الكهربائية ومستوى جديد من الاتصال السلس بين الإنسان والآلة، ما يوفر تجربة قيادة جديدة تماماً للعملاء.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات:

«في إطار مهمتنا المستمرة للتوافق التام مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لجعل النقل العام نظيفاً وخالياً من الانبعاثات الكربونية في العام 2050، نفخر بعرض «نيسان آريا» التي تترجم وعد علامتنا القائم على الابتكار والإثارة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بهذه المزايا.

إن إمارة دبي تعد مثالاً يحتذى به في رؤيتها المتمثلة في أن تصبح مدينة ذكية، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مزايا مالية لسائقي المركبات الكهربائية، لتعزيز التنقل الكهربائي.

وبما أننا شركة رائدة في توفير السيارات الكهربائية إلى العالم، تعمل نيسان مرة أخرى على تسجيل سبق في تصميم وبناء المركبات الكهربائية مع هذا الطراز الجديد آريا».

ويعكس عرض «آريا» في المهرجان التزام نيسان تجاه الإمارات والشرق الأوسط عموماً، لاسيما وأنها تمثل منطقة رئيسية حافلة بالفرص للعلامة التجارية. وبفضل وجود منصات عالمية مثل «إكسبو 2020 دبي»، ورعاية نيسان كشريك رسمي للسيارات، فإنها

وترتبط بعلاقة قوية مع الإمارات، حيث يتجلى ذلك بوضوح تام من خلال الجهود الهادفة لبناء مستقبل أكثر استدامة.

وقال تيري صباغ، المدير الإداري لشركة نيسان الشرق الأوسط: «من خلال جرأتنا على دخول ميادين غير مسبوقة، نفخر بالكشف عن رؤيتنا لمستقبل التنقل مع عملائنا في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة.

إن تركيزنا ينصب على الابتكار وحلول التنقل التي يكون الإنسان محورها بالاعتماد على خبرتنا العالمية ورؤيتنا الطموحة، في وقت تتسارع فيه الخطى نحو عالم أكثر أماناً واستدامة وترابطاً. ويعتبر عرض «آريا» للجمهور لأول مرة في المنطقة بمثابة مقدمة تعريفية لإماطة اللثام عن المستقبل الذي نبنيه اليوم».

واستوحي تصميم «آريا» من فلسفة تصميم نيسان «المستقبل الياباني الخالد»، كما أنها تحمل نهجاً يابانياً مميزاً، ونقله بطريقة بسيطة ولكن بشكل قوي وحديث. وتجسد السيارة أيضاً فلسفة نيسان في تصميم السيارات التي تأخذ في الاعتبار احتياجات السائق، ما يجعل قيادتها بديهية ومثيرة.

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