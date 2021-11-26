«بنتلي فلاينج سبير مولينر» تزيّن معرض «نو فيلتر دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تقدّم «بنتلي مولينر» لعشّاق العلامة التجارية في الشرق الأوسط سيارتها الجديدة «فلاينج سبير مولينر» والتي تشكّل قمّة السيارات الفخمة عالية الأداء ذات الأبواب الأربعة. وتحتل «فلاينج سبير مولينر» الجديدة موقعها الريادي ضمن عائلة «بنتلي»، وسوف تجذب العملاء الذين يبحثون عن مزيد من التركيز على الرقي والتفاصيل الأنيقة المصمَّمة بشكل خاص.

أزيح الستار عن سيارة السيدان الفارهة والمجهَّزة بأناقة بالغة في الشرق الأوسط خلال «نو فيلتر دبي». وتتربّع هذه السيارة على قمّة عائلة «فلاينج سبير» وتجمع بين أرقى مستويات الحِرَفية اليدوية العصرية والفخامة التي تحبس الأنفاس.

وشهد طراز «فلاينج سبير» الكثير من الطلب بين أوساط العملاء منذ البدء ببيعه في المنطقة، حيث فتح فصلاً جديداً ضمن تاريخ «بنتلي» العريق في مجال السيارات الفاخرة عالية الأداء ورباعية الأبواب. وساهمت المنطقة بتمكين «بنتلي» من تسليم أكثر من 40.000 سيارة «فلاينج سبير» على مدى السنوات الـ15 الماضية. وسوف تتابع نسخة «مولينر» الجديدة هذه القصّة المتميّزة من النجاح الكبير.

وباعتبارها أفخم سيارة «فلاينج سبير» حتى اليوم، فقد جرى ابتكار وتطوير نسخة «مولينر» بواسطة قسم التخصيص التابع لشركة «بنتلي»، حيث تم تصميمها وهندستها وصنعها يدوياً في بريطانيا.

وقال ريتشارد ليوبولد، المدير الإقليمي لشركة «بنتلي» في المملكة المتحدة، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند: إن النجاح المبهر الذي تتمتّع به «فلاينج سبير» على الصعيد الدولي وهنا في هذه المنطقة هو من الشهادات الأساسية التي تعتزّ بها «بنتلي»، ونحن مسرورون لجلب نسخة «مولينر» من سيارة السيدان الفاخرة التي تُعدّ الأفضل في العالم إلى سوق الشرق الأوسط – وهو طراز نعتبر أنه يحتل موقع القمّة ضمن عائلة «بنتلي».

وتتميّز «فلاينج سبير مولينر» عن غيرها في المجموعة عبر لمسات بارعة وباقة متعدّدة من الخصائص المتميّزة. ويتألّق التصميم الخارجي بعجلات «مولينر» الحصرية مقاس 22 بوصة المطلية باللون الرمادي وتحمل لمسات مصقولة، إضافة لأغطية عجلات ذاتية الاستواء تبقى بارزة أثناء دوران العجلات.

وتتناسق الشبكة الأمامية والشبكة الأمامية السفلية من الكروم مع فتحات التهوية في الأجنحة الجانبية التي تحمل علامة «مولينر» المصمَّمة حسب الطلب، وكذلك مع أغطية المرايا المطلية باللون الفضّي الساتان. وتتم إضاءة شعار Flying B الأيقوني لدى «بنتلي» إلكترونياً، بينما تتميّز «فلاينج سبير مولينر» أيضاً بأغطية للوقود والزيت على شكل جوهرة.

وترحّب عتبات «مولينر» الخارجية المضاءة وسجّادات «مولينر» المكسوّة بالوبر العميق بالركّاب داخل مقصورة «فلاينج سبير» الفخمة. وتكتمل مقصورة القيادة المزخرفة بشكل فاخر بأنابيب ملوَّنة بارزة وتطريز «مولينر» الفريد للمقاعد المحاكة يدوياً.

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