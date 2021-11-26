«الطاير» تعرض مجموعة من السيارات المتميزة ضمن «نو فلتر دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «الطاير للسيارات»، أحد أهم وكلاء السيارات في الإمارات، عن المشاركة في معرض «نو فلتر دبي» مع مجموعة من السيارات المتميزة التي تجمعُ الرقيّ والتميّز والأداء العالي لنخبة من ألمع العلامات التجارية في عالم السيارات.

وتعرض «الطاير للسيارات» في الحدث سيارتي مازيراتي ليڤانتي هايبرد وفورد F-150 رابتر المرة الأولى في المنطقة، كما تتيح الفعالية أمام العملاء فرصة متميزة لمشاهدة سيارة رينج روڤر الجديدة. كما سيتم عرض سيارة فورد برونكو الجديدة كلياً، ولينكون أفياتور، بالإضافة إلى سيارة نافيجيتور الغنية عن التعريف في أيام الفعالية التي تستمر لغاية 27 نوفمبر.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: من الرائع حقاً أن نرى دبي، ودولة الإمارات عموماً، في طليعة دول المنطقة والعالم في مجال إطلاق فعاليات متميزة للأعمال والترفيه، والتي تمنحها شهرةً واسعة وتجعلها وجهةً نابضةً بالحياة. وتنطوي مشاركة الطاير للسيارات في معرض نو فلتر دبي على عرض مجموعة من السيارات الرائعة والمتميزة، إذ سيتسنى لزوّار المعرض مشاهدتها وسط أجواء بالغة التميز والإبهار.

وبإطلاق سيارتها الرياضية متعددة الاستعمالات الكهربائية الأولى، تخطو مازيراتي إلى الأمام بقوة نحو إرساء استراتيجيتها للسيارات الكهربائية، والتي وضعتها حيز التنفيذ العام الماضي مع إطلاق طراز جيبلي هايبرد.

«سريعة وصديقة للبيئة وذات مزايا استثنائية»، تمتاز سيارة ليڤانتي هايبرد بأنها أكثر سرعة واستدامة مقارنة بنظيراتها العاملة بالديزل أو البنزين، كما تتمتع بمجموعة متنوعة من المواصفات المخصصة.

وشكّلت سيارة ليڤانتي هايبرد الرياضية متعددة الاستعمالات علامة فارقة في مسيرة مازيراتي لما أحرزته من أرقامٍ قياسية، لتعكس التزام العلامة التقدم نحو مستقبلٍ تعتمد فيه جميع طرز مازيراتي الجديدة على أنظمة النقل الكهربائية.

وتجسّد ليڤانتي هايبرد أحدث ابتكارات مازيراتي وفلسفتها الفريدة للسيارات الكهربائية، والهادفة إلى تحسين الأداء مع الحفاظ على قيم مازيراتي الأصيلة، وضمان أعلى مستويات السرعة والمرونة إضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الوقود والارتقاء بمفاهيم وتجارب القيادة الممتعة. وأثمر ذلك تطوير سيارة رياضية متعددة الاستعمالات هجينة تعكس الأداء القوي والمثالي لجميع سيارات مازيراتي.

ويواصل طراز F-150 الارتقاء بأدائه العالي، وتقدم سيارة فورد F-150 رابتر الجديدة كلياً مجموعة متميزة من المزايا والتقنيات لتجربة قيادة فائقة الإثارة والتشويق في المناطق الوعرة؛ بدءاً من جوانبها الضخمة إلى الشبك الأمامي والجسم العريض، وغيرها من الميزات التي تعكس شخصية لا مثيل لها وتجعلها الشاحنة المثلى للأداء العالي. وتأخذك قدرة هذه الشاحنة الفائقة إلى أقصى درجات الاستكشاف على الطرق الوعرة.

تم تجهيز سيارة فورد F-150 رابتر 2021 الجديدة كلياً بنظام إدارة التضاريس بسبعة أوضاع: عادي، وزلق، ورياضي، وسحب، والطرق الوعرة، وباجا، وتسلق الصخور. وتم تزويدها تقنية متقدمة بما في ذلك صدمات تجاوز داخلية من الجيل التالي من FOXTM Live Value، ونظام تعليق خلفي بخمس وصلات مع قضيب صلب وصمام عادم للحصول على صوت محرك أكثر دقة.

وتجسد سيارة رينج روڤر الجديدة الأنيقة مفهوم الفخامة العصرية، وتتيح للعملاء طيفاً واسعاً من الخيارات المحسّنة ونطاقاً غير مسبوق للتخصيص.

وأرست رينج روڤر، سيارة الدفع الرباعي الفارهة، نموذجاً مبتكراً على مدى 50 عاماً، وتجمع مزايا الراحة الفائقة مع إمكانات التحكم والقدرة على قهر جميع الظروف الصعبة. وتعد هذه السيارة الجديدة الأكثر شعبيةً بين مثيلاتها حتى الآن؛ إذ تمزج اللمسات العصرية والجمال الأخاذ مع التطور التكنولوجي وقدرات الاتصال السلسة.

وسيتم عرض نموذجين من سيارة رينج روڤر الجديدة؛ تستعرض الأولى باقات المواصفات القياسية SE والتصميم العادي لقاعدة العجلات، ومحركاً سداسي الأسطوانات على خط مستقيم، مع هيكل خارجي مطلي باللون الذهبي الهادئ، ومقصورة داخلية مكسوة بقماش أبنوسي اللون.

أمّا سيارة رينج روڤر SV، فقد عمل قسم العمليات الخاصة على تزويدها قاعدة عجلات طويلة ومحركاً جديداً ثماني الأسطوانات، وهي ذات هيكل أبيض ثلجي ومقصورة داخلية مكسية بالأقمشة الجلدية ذات اللون العسلي الفاتح.

وتم تصميم سيارة برونكو لخوض المغامرات تحت شعار «جموح بلا حدود»، وتم صنع سيارة الدفع الرباعي الجديدة لتقدم تجارب مثيرة مع تصميمها المستوحى من التراث والمصمم باعتماد التكنولوجيا الذكية الخاصة بأنماط السير على المناطق الوعرة (Off-road)، بالإضافة إلى امتلاكها مزايا مبتكرة تمنح هواة أنشطة الهواء الطلق مغامرات مشوقة حتى في الأقصاء النائية.

تم إطلاق طرازين من برونكو، ثنائي الأبواب ورباعي الأبواب، مع إمكان الاختيار بين محركين. كما يمكن لمالكي سيارات «برونكو» الاختيار من مجموعة تزيد على 150 من الإكسسوارات لتمنح أقصى مستوى من التخصيص، وتمكن الوكلاء من توفير تجهيزات حسب الطلب تناسب متطلبات المغامرة لكل عميل على حدة.

وتعرض «لينكون» سيارتها الأبرز نافيجيتور إلى جانب لينكون أفياتور، لتمنح بذلك العملاء خيارات من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات ورباعية الدفع الأمريكية الفارهة والمتطوّرة.

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