«هيونداي توسان» تفوز بجائزة

المصدر: دبي - البيان

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حصدت شركة هيونداي موتور على إحدى جوائز «بي آر أرابيا الوطنية لقطاع السيارات» لعام 2021، والتي انطلقت فعالياتها في جدة مؤخراً، لتعزز الشركة مكانتها في السعودية.

وحصلت سيارة هيونداي توسان على إقبال كبير من الجمهور بهيكلها الحديث وتصميمها الداخلي وقوة محركها وأدائها المميز على الطريق والتكنولوجيا المتطورة، إذ تمكنت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من الحصول على نقاط عالية في عدة عناصر منها توفير راحة مطلقة في القيادة، والاقتصاد في استهلاك الوقود، ومساحة واسعة للأمتعة، ذلك بفضل نهج الشركة المبتكر في الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الرفاهية والراحة والسلامة لجميع الركاب.

وحازت سيارة هيونداي توسان في السعودية على نسبة تصويت 49%، لتحصد لقب «أفضل سيارة رياضية صغيرة» في النسخة التاسعة من جوائز «بي آر أرابيا الوطنية لقطاع السيارات» لعام 2021، والتي تم إطلاقها في عام 2013، تكريماً للعاملين في قطاع صناعة السيارات وتشجيعاً للشركات على تقديم أفضل الخدمات والتقنيات التي تلبي متطلبات العملاء.

وأطلقت شركة هيونداي موتور مؤخراً الجيل الرابع من السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات في المنطقة، لتكون نموذجاً عالمياً وبحجم أكبر مما كانت عليه في الأجيال السابقة، لتصبح السيارة الأكثر تنافسية ضمن فئتها في خطوة تعكس قيمة توسان واحدة من أشهر سيارات هيونداي.

وقال بانغ سون جيونغ، رئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في هيونداي: نفخر بتفاعل ودعم عملائنا لسيارات هونداي، مما يحفزنا دائماً على مواصلة جهودنا ومسيرتنا نحو التميز في تقديم أفضل الخدمات والمعايير، معبرين لهم عن خالص تقديرنا لثقتهم الكبيرة في علامتنا التجارية، والتي تكللت عبر التصويت لصالح سيارات هيونداي.

لقد أثبتت توسان ريادتها في فئة السيارات متعددة الاستخدامات لتصبح واحدة من أكثر الطرازات مبيعاً في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. يواصل الجيل الرابع تألقه مشكلاً معياراً جديداً للابتكار، إذ يرتقي بالطراز الأيقوني إلى مستوى آخر في التصميم المتطور والسلامة والأداء. تتميز السيارة بتصميمها الداخلي المتطور والذي يعكس رفاهية السيارة وتطورها باستخدام مواد رائعة وتصميم قوي ونظام معلومات ترفيهي ومريح مع شاشة عرض كبيرة تكمل اللوحة الفنية للسيارة من الداخل.

وتعد الجائزة التي حققتها هيونداي بمثابة شهادة التزام الشركة على تصميم سيارات عالية الجودة تقدم تجارب قيادة رائدة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في المملكة.

واختتم جيونغ: نحن سعداء للغاية بالجائزة التي قدمتها بي آر أرابيا بما يسهم في تعزيز ولاء علامتنا التجارية الراسخ في المملكة السعودية وترسيخ تواجدها ومكانتها في السوق المحلي بفضل الدعم الثابت من عملائنا. خالص امتناننا للقائمين على «شركة بي آر أرابيا» على استضافة هذا الحدث، ونتوجه بالشكر إلى جميع الأفراد الذين صوتوا لنا وشركائنا وفريقنا الذين كان لهم دور أساسي في تحقيق النجاح والتميز.

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