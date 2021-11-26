موكب للسيارات الخارقة ضمن معرض «نو فيلتر دبي» غداً

المصدر: دبي - البيان

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يترقب عشّاق السيارات في دبي، صباح الغد، تجربةً رائعة في عالم السيارات، حيث تنطلق أكثر من 200 مركبة من السيارات الخارقة، والدراجات النارية الفاخرة، والسيارات الكلاسيكية، من أرض معرض نو فيلتر دبي، المنعقد في دبي هاربر، لتجوب شوارع منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، وأبراج بحيرات جميرا في موكبٍ مذهل بجميع المقاييس.

ويأتي تنظيم موكب دبي للسيارات الخارقة، في إطار فعاليات معرض نو فيلتر دبي، المعرض الأحدث في دبي، والذي يحتفي بشغف الإمارة المستمر لنمط الحياة العصرية وثقافة السيارات، حيث ينطلق الموكب في الساعة 8:30، ليمر في شوارع اثنين من أشهر المجمّعات السكنية في دبي، فيما تعود السيارات في نهايته، إلى دبي هاربر، حيث يمكن للجمهور مشاهدة هذه السيارات عن كثب.

ويضم الموكب الرائع، بعضاً من السيارات الخاصة، التي تندر رؤيتها في شوارع المدينة، والمسجلة لدى نوادي السيارات المحلية، في مقدمها نادي سيارات جروب 63، الشهير بمجموعته منقطعة النظير من سيارات مرسيدس-بنز، من مختلف الطرازات. من ناحيةٍ أخرى، يقدم نادي دودج فايبر، مجموعة مختارة من طرازات فايبر جي تي، وإس آر تي، وجي تي إس آر، فيما يستكمل نادي إي آر إس، بهاء الموكب، بسيارات بورشه 911، وجي تي 3، وجي تي 3 آر.

ويتضمن الموكب أيضاً، مجموعة من السيارات الفارهة، من طرازات ألفا روميو، وأستون مارتن، وبنتلي، وفيراري، ولامبورجيني، وماكلارين، ومرسيدس، وبورشه، بالإضافة إلى دراجات نارية خارقة، من علامات أبريلا، وبي إم دبليو، ودوكاتي، وهارلي ديفيدسون، وهوندا، وهيابوسا، وإنديان، وكيه تي إم، وموتوت جوزي، وإم في، ورويال إنفيلد، وسوزوكي، وياماها.

سيتم إغلاق بعض الطرقات في المناطق التي يمر بها الموكب بشكلٍ مؤقت، مثل طريق دبي هاربر، والممشى، وجميرا بيتش ريزيدنس، من الساعة 8.30 صباحاً إلى 9.30 صباحاً. ويمثّل يوم السبت، الفرصة الأخيرة لعشّاق السيارات، لالتقاط الصور مع سياراتهم المفضلة، والاستمتاع بالتجارب والفعاليات المميّزة، التي يحتضنها المعرض.

سيارات الأفلام

من ناحية أخرى، يقدم المعرض عدداً من السيارات من بعض أفلام ومسلسلات هوليوود الكلاسيكية. وتشمل قائمة السيارات سيارة جيب رانجلر المكشوفة ذات اللونين البيج والأحمر من فيلم الحديقة الجوراسية، فيلم الديناصورات والتشويق للمخرج ستيفن سبيلبرغ الذي عُرض عام 1993، والتي لا يزال مشهد تحطيمها من قبل الديناصور تي ريكس الغاضب عالقاً في ذاكرة المشاهدين، وموضوعاً لعدد كبير من الصور الفكاهية للنجمين سام أونيل ولورا ديرن وهما يشاهدان لأول مرة الديناصورات المتجولة في المنتزه من السيارة.

ويعود نموذجا سيارتي دودج تشارجر لعام 1963 وميتسوبيشي إكليبس بزوار المعرض في رحلة في الزمن لأول ظهور للممثلين فين ديزل وبول ووكر بشخصيتي دومينيك توريتو وبريان أوكونور الأسطوريتين في فيلم فاست أند فيوريس، حيث شاركت السيارتان في أحد أشهر مشاهد سباقات الشوارع في تاريخ السينما.

ويمكن لمحبي المسلسل التلفزيوني بريكنيج باد، والذي زار بطله براين كرانستون دبي الأسبوع الماضي، الاستمتاع بمشاهدة سيارة بونتياك آزتيك التي تقودها شخصية البطل في المسلسل والتر وايت، والتي تُعد إحدى أبرز سيارات الدفع الرباعي من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كما يستضيف المعرض نموذجاً عن سيارة أستون مارتن دي بي إس التي قادها دانيال كريج أثناء أدائه شخصية جيمس بوند في فيلم كازينو رويال؛ وسيارة موستانج شيلبي جي تي 500 المعدّلة والمعروفة باليانور، والتي ظهرت في فيلم «جَن إن 60 سيكندز» من بطولة نيكولاس كيج وأنجيلينا جولي؛ وسيارة فيراري 308 جي تي إس كواتروفالفول لعام 1984 بلونها الأحمر اللامع التي قادها الممثل توم سيليك في المسلسل التلفزيوني ماجنوم بي آي الذي عُرض في ثمانينيات القرن العشرين.

وتستمر فعاليات معرض نو فيلتر دبي حتى الغد في دبي هاربر، وتتوفر التذاكر على موقع بلاتينوم لِست بأسعار تبدأ من 60 درهماً. ويُنصح باستقلال وسائل النقل العامة عند التنقل من وإلى دبي هاربور، مع إمكانية الحصول على تخفيضات من شركة كريم عند استخدام رمز العرض NOFILTERDXB.

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