افتتاح الموسم السياحي في «دبي هاربر» مع استقبال أول سفينة للرحلات البحرية

المصدر: دبي- البيان

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أعلن «دبي هاربر» استقبال أولى رحلاته السياحية البحرية على الإطلاق، حيث حطت السفينة «عايدة بيلا» (AIDAbella) رحالها في محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية وعلى متنها نحو 1200 مسافر و600 من أفراد طاقم السفينة.

ورست «عايدة بيلا»، البالغ طولها 252 مترًا وتديرها شركة «عايدة كروزس» العالمية في محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية معلنة بدء موسم الرحلات السياحية البحرية في «دبي هاربر»، والافتتاح الرسمي لأحدث موانئ النقل البحري العالمية، الذي يضم أكبر محطة رحلات سياحية بحرية مزدوجة قائمة بذاتها على الإطلاق في المنطقة.

حيث يمكنها في وقت واحد استقبال اثنتين من أضخم سفن الرحلات البحرية العملاقة الموجودة حالياً في العالم.

ومن المتوقع أن تستقبل دبي خلال موسم السياحة البحرية للعام 2021-2022 والذي انطلق رسمياً خلال شهر أكتوبر الماضي - أكثر من 126 سفينة سياحية ستحمل على متنها أكثر من 500 ألف سائح، ما يشكل إضافة نوعية هامة تسهم في تسريع تعافي القطاع السياحي في الإمارة. ويتوقع أن تستقبل «محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية» وحدها أكثر من 150 ألف راكب في أول موسم لها.

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «شمال القابضة»: هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا، ونحن سعداء للغاية باستقبال أول سفينة رحلات سياحية في محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية. وهذه الخطوة تمثل بداية عصر جديد في قطاع السياحة البحرية في الإمارات. وتسهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة «دبي هاربر» كواجهة بحرية استثنائية في المنطقة«.

وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية دبي السياحية موضحًا أن افتتاح محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية يمثل، إلى جانب افتتاح إكسبو 2020 دبي في وقت سابق من هذا العام، إنجازًا مهمًا يسهم في تعزيز طموح دبي بأن تغدو المدينة الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

حيث يمثل»دبي هاربر«وجهة عصرية رائعة لركاب الرحلات السياحية البحرية من مختلف أرجاء العالم. ونحن نتطلع قدماً للعمل مع العديد من الشركاء على امتداد القطاعين التجاري والسياحي لمواصلة التطور والنمو ولعب دور محوري في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي السياحية».

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «في ظل القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمكّنت دبي من أن تتجاوز الكثير من العقبات والتحديات التي فرضتها جائحة»كوفيد-19«على العالم أجمع، واستطعنا أن نحوّل التحديات إلى فرص من خلال الاستفادة من الزخم المتسارع التي تشهده مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع السياحة، وذلك في إطار جهودنا لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة».

وأشار إلى أن قطاع الرحلات البحرية السياحية يواصل استعادة نشاطه مع بدء موسمه الجديد، وقد ساهمت عدة عوامل في ذلك ومن بينها عقد شراكات مع المزيد من مشغلي السفن السياحية العالمية الرائدة، وكذلك التعاون مع مؤسسات كبرى مثل «شمال القابضة»، إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة ومنشآت متميزة مثل «دبي هاربر».

وإننا نشعر بالفخر باختيار كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال بدبي لتكون محطة رئيسية لرسو سفنها في المنطقة، وهو ما يتضح من خلال وصول سفينة AIDAbella وعلى متنها مسافرين من عدة جنسيات إلى محطة الرحلات البحرية في «دبي هاربر»، الأمر الذي سيسهم في ترسيخ سمعة دبي العالمية كبوابة مثلى للرحلات البحرية في المنطقة.

وتتمتع المحطة بطاقة استيعابية كبيرة تمكنها من استكمال إجراءات الدخول والمغادرة لسفينتي رحلات بحرية سياحية عملاقتين في نفس الوقت وبكل راحة وسلاسة. وتمتد المحطة على رصيف بحري بطول 910 أمتار، وتضم مبنيين للمسافرين يوفران تجربة مريحة وسلسة للمسافرين وأفراد الطواقم البحرية. ويتميز المبنيان بتصميم عصري عالي الكفاءة حيث يمكن لكل منهما التعامل مع أكثر من 3250 راكباً في الساعة.

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