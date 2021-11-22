«بيجو» تحتفل بإنتاج مليون مركبة من طراز «3008»

المصدر: دبي - البيان

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بعد خمس سنوات على إطلاقها، تحتفل «بيجو 3008»، التي تُعدّ من أفضل الطرازات مبيعاً لدى العلامة التجارية، بصنع المركبة رقم مليون منها، والتي خرجت عن خطوط الإنتاج في مصنع سوشو الفرنسي. وبهذه المناسبة، تجمّع الموظّفون حول «بيجو 3008 Hybrid» هجينة للاحتفاء بطرح هذه المركبة المليون.

يتميّز الجيل الأحدث من «بيجو 3008» بتحقيقه نجاحاً كبيراً، حيث تخطى عتبة إنتاج مليون مركبة منه، وحظي هذا الطراز الذي يجري تصنيعه في أوروبا والصين بكثير من الاهتمام حتى قبل أن يتم طرحه في الأسواق، خصوصاً أنه كسب 76 جائزة حول العالم، بما في ذلك الجائزة المرموقة «أفضل سيارة للعام» عن سنة 2017.

وفي فرنسا، تُعتبَر «بيجو 3008» رائدة ضمن فئتها منذ الشهر الأول، الذي دخلت فيه إلى السوق، وفي أوروبا، فإنها تحتل المركز الثاني ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) خلال سنة 2021. كما كسبت مكانة قوية في جنوب أوروبا، حيث إنها تتمتّع بالمرتبة الأولى في البرتغال والمرتبة الثانية في إيطاليا وإسبانيا.

وتشكّل أوروبا نسبة 65% من مبيعات «بيجو 3008»، أما أسواقها الرئيسية خارج أوروبا فهي تركيا، إسرائيل، اليابان ومصر، كما أن نسبة تفوق 80% من إجمالي مبيعات «بيجو 3008» هي بإصدارات مع علب تغيير سرعات أوتوماتيكية، ونحو 38 في المئة هي ضمن الفئات العليا، مما يؤكّد بوضوح على المكانة العالية التي تحظى بها علامة «بيجو» التجارية.

وتوفر «بيجو 3008» الجيل الأحدث من أنظمة المساعدة بالقيادة، بالإضافة إلى ميّزة PEUGEOT i-Cockpit® مع شاشة عرض جديدة عالية الجودة وشاشة لمس جديدة عالية الوضوح (HD) قياس 10 بوصات. وتشكّل المركبة تجسيداً مثالياً لمفهوم «قوّة الخيار»، بحيث توفر خيار الطاقة الهجينة مع ميّزة إعادة الشحن، والدفع إما بعجلتين وإما أربع عجلات، ومحرّكات احتراق داخلي، وبالتالي فإنها تجمع بين متعة القيادة والكفاءة العالية.

ولقد كسبت «بيجو 3008» الكثير من العملاء بفضل مزاياها الديناميكية بالإضافة لتصميمها الخارجي العصري المتألّق، أما في الداخل، فإنها توفر بيئة عالية التقنية ومضيافة وودّية، وهي بيئة مختلفة جداً، بحيث يشعر العملاء بالراحة التامّة، مع واحدة من أعلى مستويات الرضى الإجمالي في أوروبا.

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