«كيو 50» و«كيو 60» أيقونتان جديدتان من «إنفينيتي»

المصدر: دبي - البيان

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بات ملاحظاً أن شركات السيارات في مختلف أنحاء العالم حولت تركيزها إلى عوامل الراحة والجوانب الرقمية والتقنية للمركبات، مع تعزيز جاذبية أسعارها وتوافرها. وتوجد خيارات مختلفة في وقتنا الراهن تكون متاحة لتلبية كل الاحتياجات، ويحصل العملاء عليها بسهولة. ومع أن بعض الموديلات تعد سائقيها بالفخامة والراحة، تركز أخرى على البراعة التكنولوجية. ومع ذلك، لا يوجد سوى عدد قليل من العلامات التجارية التي تهتم بالجمع بين أفضل هذه الخيارات لتقدم أرقى ما يجب أن تكون عليه سيارة العصر الحديث.

وتمثل جميع طرازات إنفينيتي أفضل تكنولوجيا السيارات في فئتها، وتضمن أحدث الميزات وأعلى درجات الفخامة، ومع ذلك فإن إنفينيتي Q50 وQ60 يجسدان القوة للعلامة التجارية، ويقدمان خصائص لا تقاوم، من حيث التكنولوجيا والقوة والأناقة.

ويعد الأداء من أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها عند شراء السيارة. وتتميز إنفينيتي Q50 بمحرك من 6 أسطوانات V6 بسعة 3.0 لترات مع شاحن توربيني مزدوج لتنقلك إلى أي وجهة تريد، لقوة هذا المحرك البالغة 300 و400 حصان، ليكون بمثابة تجسيد لوعد العلامة التجارية بتجاوز كل المعوقات.

من جهة أخرى، تمنحك إنفينيتي Q60 خياراً بين نسختين 300 و400 حصان للمحرك، مع خاصية الدفع الخلفي وناقل الحركة الأوتوماتيكي بسبعة مستويات للسرعة. وهذا يعني عدم التنازل عندما يتعلق الأمر بقوة الأداء. وتتمتع كلتا السيارتين بمحركات قوية تجعل جميع رحلاتك الطويلة أو القصيرة تجارب ستظل خالدة في الذهن.

وسواء أكنت تقود سيارتك إلى مكتبك كل يوم، أم تخرج في رحلات طويلة لاستكشاف وجهات مختلفة في الإمارات، يمكن لإنفينيتي Q50 أو إنفينيتي Q60 أن تجعل من أي موقع تجربة تستحق أن تروى ضمن قصصك على «انستغرام». وعلى سبيل المثال، تبدو إنفينيتي Q50 بتصميمها الرياضي البارز، والتفاصيل المعقدة التي تضيف إلى مظهرها الجذاب بعداً جميلاً، ولا ننسى المصابيح الأمامية بتقنية «إل إي دي»، والنافذة على شكل الهلال والجسم المنحوت، وهي مواصفات استثنائية تقدمها بصورة جمالية ومذهلة.

ومن ناحية أخرى، يمكن التعرف بسهولة على Q60 لأنها تجمع بين كل المواصفات المرادفة للأناقة والقوة والتميز، لتبدو بحلة بارعة مع عناصر التصميم الدقيقة. يضاف إلى ذلك كله الشبكة ذات القوس المزدوج، والعادم المصنوع من الكروم، وعجلات الألمنيوم، وأغطية المرايا السوداء، لتكون كل سيارة منهما واحدة من أكثر سيارات إنفينيتي قدرة على إدخال السرور إلى قلب السائق.

وتوظف إنفينيتي Q50 أحدث الميزات التكنولوجية لإبقائك على اتصال في أثناء القيادة بمساعدة آبل كاربلاي وآندرويد أوتو وإنفينيتي إن تاتش الحصري للعلامة، إضافة إلى ميزتين رئيسيتين تضيفان المزيد من التفرّد إلى هذه السيارة، وهما نقطة الربط بتقنية «واي فاي» التي تجمع 7 أجهزة معززة بالتقنية ذاتها في وقت واحد، ونظام صوتي يشتمل على 16 مكبراً للصوت من سلسلة «بوز بيرفورمانس».

تجدر الإشارة إلى أن «العربية للسيارات» تعتبر شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، وهي الوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، وتتوفر لديها إنفينيتي Q50 أو إنفينيتي Q60 اللتين تقدمان نموذجين للفخامة والروعة.

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