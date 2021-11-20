«نيسان باترول V6» سيارة لكل الأغراض

المصدر: دبي - البيان

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نجح الطراز الجديد من «نيسان باترول V6» في تثبيت أقدامه منذ اليوم الأول لإطلاقه في السوق الإماراتي، حيث تعتبر السيارة المفضلة للكثيرين بفضل تلبيتها كل الأغراض، إضافة لكونها من أكثر السيارات فخامة في فئتها، مع توفر أحدث تقنيات التنقل بها.

كما تعد «نيسان باترول V6» من أهم السيارات التي تلقى إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويأتي إطلاق الطراز الجديد تزامناً مع الطلب المتزايد الذي يشهده سوق السيارات في الدولة على سيارات الدفع الرباعي المبتكرة وذات تكنولوجيا متقدّمة.

تستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الأسطوانات 6 سليندرات يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 275 حصاناً، وعزماً أقصى للدوران يبلغ 395 نيوتن لكل متر مقترناً بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع قوة انطلاق من 0 إلى 100 كم خلال 11.5 ثانية.

أما الأبعاد الهيكلية للسيارة فقد جاءت بطول 5.165 أمتار وعرض 1.995 متر و1.94 متر للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين تسع 668 لتراً وقاعدة عجلات يبلغ طولها 3.075 أمتار.

بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع، بالإضافة إلى مقدمة مدببة تضم مصابيح ثنائية الأداء أوتوماتيكية، وشبكات أمامية متعددة المقاطع مع لمسات من الكروم، وأقطاب ثنائية تزين منطقة السقف، ومصابيح نهارية أمامية «ليد» ومرايا جانبية مزودة بإشارات ضوئية، ومقابض أبواب من الكروم.

ويتميز طراز «باترول» الجديد بوجود شبك «V-motion» الأمامي الذي أصبح يتخذ تصميماً جديداً خاصاً بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتساهم مصابيح «ليد» الأمامية الجديدة السهمية الشكل والشبك المعاد تصميمه في إبراز واجهة «باترول» الأمامية وزواياها الجذابة.

وتشمل المقصورة الداخلية الوحدة المركزية الجديدة شاشتي عرض تتضمنان «آبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، ويساهم هذا الأمر في بقاء العملاء متصلين دوماً بالإنترنت وقادرين على الاستفادة بالكامل من هواتفهم المتحركة.

وتوفر المقاعد الجلدية المبطّنة الجديدة والمزوّدة بحشوة إضافية طابعاً مترفاً، وكذلك المقود الجديد المطرّز يدوياً. ويتوفّر نظام التحكم بالحرارة ودعم المنطقة القطنية في المقاعد الأمامية اختيارياً. ونظام التبريد وتوزيع الهواء المعزّز فيساهم في تبريد المقصورة الداخلية بسرعة أكبر، ولا سيما في المناطق الحارة.

وهناك مجموعة واسعة من تقنيات السلامة والأمان المتطورة، إضافة إلى تقنيات «نيسان» للتنقل الذكي. أيضاً هناك نظام الفرملة الطارئة المزوّد باستشعار المشاة ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي. ويتيح نظام الدفع الرباعي الذكي للسائق التنقّل بين أنماط قيادة مختلفة تتلاءم مع الطرقات المعبّدة أو الوعرة.

وجاءت تجربة قيادتها ممتعة، حيث أبرزت القوة الكبيرة لمحركها ذي الست أسطوانات، مع ميزة الدفع الرباعي التي تعطي قدرة على القيادة في مختلف البيئات لتلبي احتياجات عشاق المغامرات في الإمارات. ويتسم طراز «باترول» الجديد بتصميمه اللافت ومزايا الترف المعزّزة وكذلك بأحدث تقنيات «نيسان» للتنقل الذكي. ويحافظ «نيسان باترول» الجديد على قدراته الاستثنائية في الانتقال إلى أيّ مكان على الطرقات الوعرة والمعبّدة وعلى قوّته الرائدة في هذه الفئة من السيارات.

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