إطلاق «جيب جرافيك استوديو» لطرازي «رانجلر» و«جلاديتور»

المصدر: دبي - البيان

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تطلق علامة جيب للمرة الأولى على الإطلاق جيب جرافيك استوديو، انطلاقاً من اهتمامها بالمستهلك ومتطلبات السوق، وأنشأت جيب هذا البرنامج الحصري لتقديم الرسومات التي يطلبها عملاؤها، مما يسمح بتخصيص وإضفاء الطابع الشخصي على مركبات جيب رانجلر وجلاديتور.

هذه الرسومات هي الأولى التي يتم تقديمها مباشرة من علامة جيب، مع الحرص على أن يضمن مقاس كل رسم الملاءمة والتشطيب المناسبين. وللمرّة الأولى على الإطلاق، سوف تقدّم علامة جيب رسومات منقوشة لتسليط الضوء على نقاط لافتة مثل الخطوط الطوبوغرافية بأساليب غير مسبوقة.

وقال جيم موريسون، نائب رئيس علامة جيب في أمريكا الشمالية: طالب عملاؤنا بطريقة تسمح لهم بالحصول على رسومات مخصّصة لسياراتهم رباعية الدفع من جيب، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والمزايا التي لم يسبق للقطاع أن شهد لها مثيلاً.

ونحن ندرك جيداً أنّ طرازي رانجلر وجلاديتور هما من الطرازات التي يسعى مالكوها إلى إضفاء لمساتهم الشخصية عليها أكثر من سواها، وقد بات اليوم بإمكانهم أن يخصّصوا سياراتهم بإضفاء لمسات تعكس شخصيّاتهم وتفضيلاتهم.

وتتراوح أسعار «جيب جرافيك استوديو» ما بين 40 و165 دولاراً وتشمل التقديمات زينة مقبض ناقل الحركة، رسومات غطاء المحرّك وأقواس العجلات.

كلّ الرسومات الجرافيكية مصنوعة باستخدام مواد عالية الجودة تدوم طويلاً. وخلافاً للملصقات الجرافيكية الأخرى التي تُباع في السوق، تأتي منتجات «جيب جرافيك استوديو» مع ضمان لخمس أو سبع سنوات ضدّ التلف الناتج عن الأشعّة ما فوق البنفسجية أو التقشير. ومع كلّ طلب، سيحصل العملاء على أدوات التثبيت وتسجيلات فيديو تظهر كيفية تثبيت الرسومات بشكل صحيح ومناسب في المنزل.

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