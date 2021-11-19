إطلاق أول «تويوتا لاند كروزر 300» مصنعة من قطع الليغو

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الفطيم للسيارات، المتخصصة في قطاع النقل المستدام، والموزع الحصري لسيارات «تويوتا» في الإمارات، عن نسخة من سيارة لاند كروزر 300 بحجمها الكامل في نموذج مصنع من قطع الليغو، في خطوة تهدف إلى تخليد أحدث نسخة من السيارة التي حققت مكانة أسطورية بين عشاق السيارات في الإمارات.

وتعد هذه النسخة التي تم تصنيعها بتكليف من الفطيم تويوتا أحد أكبر نماذج الليغو في الإمارات على الإطلاق، حيث تم استخدام أكثر من 440 ألف قطعة من الليغو لصنع سيارة لاند كروزر تزن 2050 كيلوغراماً تقريباً بحجم ووزن موازٍ للسيارة الحقيقية. وتعكس نسخة الليغو أبعاد السيارة الحقيقية، حيث يبلغ طول كلتا السيارتين 194.9 بوصة وعرض 74 بوصة. عمل فريق مؤلف من 12 شخصاً على تطوير وبناء نسخة الليغو من سيارة لاند كروزر وتم إنجازها خلال 2688 ساعة.

وقال آندي بارات، المدير الإداري لدى الفطيم تويوتا والفطيم لكزس: نفخر في الفطيم تويوتا بأنفسنا لأننا نتجاوز دائماً توقعات عملائنا، سواء من خلال المنتجات المميزة التي نطلقها، أو عبر اكتشاف طرق جديدة وفريدة للبقاء على مقربة منهم. نأمل أن يخرج تصميم نسخة الليغو من تويوتا لاند كروزر الطفل الداخلي الموجود فينا جميعاً، وأن يسعد عشاق لاند كروزر والليغو المخلصين والأوفياء في جميع أنحاء الإمارات.

وحافظت تويوتا لاند كروزر على مكانتها بين العملاء منذ إطلاقها في عام 1951، باعتبارها السيارة التي ترمز إلى جودة تويوتا ومتانتها وموثوقيتها. وبعد سبعين عاماً على إطلاقها قدمت الفطيم تويوتا في يونيو الماضي تطوراً طال انتظاره ترافق مع تحسينات رائدة للمنصة ومجموعة نقل الحركة التي تناسب مالكي سيارات الدفع الرباعي.

تم عرض العمل الفني المميز في دبي مول في الفترة الممتدة من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر.

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