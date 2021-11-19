"هيونداي" و"كيا" تكشفان النقاب عن سيارتيهما الرياضيتين الاختباريتين الكهربائيتين

المصدر: يونهاب

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أعلنت شركة هيوندا موتور وشركة كيا التابعة لها أمس الخميس أنهما كشفتا النقاب عن سيارتيهما الرياضيتين متعددة الاستخدامات الاختباريتين الكهربائيتين في معرض لوس أنجلوس للسيارات، حيث عززتا محافظهما الكهربائية بالكامل بما يتماشى مع دفع الكهربة لشركات صناعة السيارات المنافسة.

طرحت هيونداي وكيا "سفن" (Seven) و"إي في 9" (EV9) الاختباريتين على التوالي، وهما قائمتان على منصة السيارات الكهربائية المخصصة لمجموعة هيونداي موتور، تسمى "E-GMP"، في الحدث الإعلامي لمعرض لوس أنجلوس للسيارات للعام 2021.

تخطط شركتا صناعة السيارات للتخلص التدريجي من السيارات ذات محركات الاحتراق في الأسواق العالمية، حيث تتبنى الحكومات سياسات أكثر صرامة لمكافحة تغير المناخ.

تتسع سيارة "سفن" الاختبارية لسبعة ركاب وتهدف إلى السفر لأكثر من 482 كيلومترا بشحنة واحدة. وسوف يمكن لـ "إي في 9" أيضا أن تقطع مسافة تصل إلى 482 كيلومتر بشحنة واحدة.

وتتوفر وظيفة V2L (المركبة للتحميل، vehicle-to-load) في كلا الطرازين. وتعمل وظيفة V2L كشاحن على عجلات، مما يسمح للعملاء بشحن الأجهزة الكهربائية، مثل آلات القهوة والدراجات الكهربائية.

وتأتي "سفن" مع عناصر التصميم المميزة للعلامة التجارية لبطارية السيارات الكهربائية "أيونيك" الخاصة بالمجموعة، والتي تشمل وحدات البكسل البارامترية، وهي أصغر وحدة للتصوير الرقمي. وتم تطوير "إي في 9" وفقا لفلسفة التصميم الجديدة لكيا "المتضادات المتحدة" والتي تجسد تركيزها المتحول نحو الكهربة، حسبما ذكرت الشركتان.

وسيتم إصدار الأسعار والمزيد من التفاصيل حول الموديلين لاحقا.

وفي أبريل، أطلقت هيونداي موتور سيارة الكروس أوفر متوسطة الحجم "أيونيك 5"، وهي أول طراز مدمج مع منصة E-GMP لتعزيز وجودها في سوق السيارات الصديقة للبيئة.

وتخطط الشركة أيضا لتقديم سيارة "أيونيك 6" متوسطة الحجم في عام 2022 وسيارة "أيونيك 7" الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم في العام 2024.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كيا أنها ستبيع السيارات الكهربائية فقط في أوروبا اعتبارا من عام 2035 وفي الأسواق الرئيسية الأخرى اعتبارا من العام 2040.

وتعد "إي في 9" الموديل الثاني المدمج مع منصة E-GMP بعد سيارة السيدان "إي في 6".

وتخطط كيا لتعزيز تشكيلة سياراتها الكهربائية مع 11 موديلا، بما في ذلك سبعة طرز قائمة على E-GMP بحلول العام 2025.

وتشكل هيونداي وكيا معا خامس أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث المبيعات.

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