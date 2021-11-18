شركة الوطنية للتكافل تطلق قناة جديدة للتأمين السلس للمركبات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «فيرلوب.آي أو»، شركة أتمتة خدمة العملاء بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إبرامها شراكة مع الشركة الوطنية للتكافل «وطنية» في أبوظبي، وذلك بغية توفير تجربة سلسة ومتكاملة لتأمين السيارات لعملاء شركة «وطنية» الحاليين والجدد. ومن خلال هذه الشراكة الأحدث، سيتمكن عملاء «وطنية» الآن من شراء تأمين لسياراتهم دون الحاجة للانتظار أو طلب المساعدة من الكوادر البشرية.

وقال جوراف سنغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب. آي أو»: يشكل نشر حل تأمين السيارات المتكامل لشركة «وطنية» علامة فارقة أخرى في مسيرة شركة «فيرلوب»، كونها تُبرز قوة منصتنا للذكاء الاصطناعي التخاطبي.

وتتميز بوتات معالجة اللغة الطبيعية السلسة والمتكاملة والمتطورة، التي يمكنها حل الاستفسارات الواردة بلهجات متعددة، بقدرات عالية جداً، وهو ما يلبي بالتحديد متطلبات مجتمع العملاء متعدد الثقافات في دولة الإمارات.

وقال مارتن سيباستيان، رئيس إدارة تقنية المعلومات لدى شركة (وطنية): يشكل الابتكار محركاً رئيسياً لشركة «وطنية»، ويتيح نشر حل تأمين السيارات المتكامل لدينا والمدعوم بتكنولوجيا شركة «فيرلوب. آي أو» ضمان توفير أفضل تجربة ممكنة لعملائنا.

إننا نتطور بمساعدة التكنولوجيا الحديثة إلى آفاق جديدة في خدمة العملاء، من خلال تزويدهم بإمكانية شراء تأمين لسياراتهم بكل راحة والتعامل مع الاستفسارات والمشكلات التي تواجههم وحلها عبر تطبيق الواتساب والويب وفيسبوك ماسنجر.

وقال سنغ: وجدت دراسة أجرتها فيرلوب مؤخراً أن استخدام الذكاء الاصطناعي التحادثي، الذي يوظف تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وفهم اللغة الطبيعية يحسّن رضا العملاء، مع تفضيل نسبة 65 % منهم الخدمة الذاتية.

ومن خلال نشر تقنيات الأتمتة، سيحظى المستخدمون الآن بتجربة سلسة غير تلامسية تؤدي إلى تحقيق تجربة عملاء أفضل وذات تأثير إيجابي أكبر. وتعد «وطنية» شركة تأمين مبتكرة بالفعل وهي ملتزمة بتحقيق التحول الرقمي. ونحن فخورون بالعمل معهم على توفير خدمة أتمتة هي الأولى من نوعها في قطاع تأمين السيارات وبأن نكون جزءاً من رحلتهم التحولية.

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