أشهر السيارات الخارقة في معرض "نو فيلتر دبي" بنسخته الجديدة في دبي هاربور 24 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق معرض «نو فيلتر دبي» (NoFilterDxb#) بنسخته الجديدة في دبي هاربور، حيث يحتفي المعرض باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات مع مجموعة واسعة من العروض التي تلائم الجمهور على اختلاف اهتماماتهم.

ويمنح المعرض زواره فرصة الاستمتاع بمشاهدة بعض أشهر السيارات الخارقة في العالم، ومتابعة تحدي الرسم على الجدران على طراز فن الشارع، والمشاركة في مباراة في أول ملعب كرة قدم عائم في المنطقة، وقضاء وقت ممتع في التزلج على أنغام الموسيقى، حيث يلبي المعرض تطلعات عشّاق المرح والتشويق والترفيه في مكانٍ واحد، ويقام المعرض من 24 نوفمبر إلى 27 نوفمبر.

وتشارك السيارات في الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، حيث تحتفل قرقاش للسيارات بهذه المناسبة بإطلاق سيارة مرسيدس -AMG G 63 UAE GOLDEN JUBILEE Edition، والتي سيتم صناعة خمسين سيارة منها فقط، كما يشهد المعرض أكبر موكب للسيارات الخارقة في المنطقة، السبت 27 نوفمبر من 8:30 صباحاً، انطلاقاً من دبي هاربور، ليمر الموكب في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس وأبراج بحيرات جميرا، ليعود ثانية إلى دبي هاربور، حيث سيتمكن زوار المعرض من مشاهدة السيارات في المعرض.

ولا تقتصر فعاليات المعرض على عروض السيارات فحسب، حيث يمكن للزوار أيضاً عيش تجارب مميزة مع فنون الشارع والحصول على نسخة موقّعة من أحذية Kanye LV Jaspers من Youbutterfly. والتعرف عن قرب على لوحات بانكسي، الفنان الأشهر في فن الشارع، كما يمكنهم الاستمتاع بالفخامة في صالة الساعات التي تضم تصاميم علامات رائدة مثل فرانك مولر وموريس دي مورياك.

وحفاظاً على تميز حلّته الجديدة، يعرض «نو فلتر دبي» السيارات بطريقة مبتكرة تتجاوز المفهوم التقليدي لمعارض السيارات. وسيشهد هذا الحدث إطلاق سيارة رينج روفر الجديدة، وأول سيارة دفع رباعي من أستون مارتن، وأول عرض كبير لسيارة iX الكهربائية التي أطلقتها بي إم دبليو أخيراً، مع علامات السيارات الأخرى مثل بوجاتي ولامبورغيني وبنتلي ونيسان وإنفينيتي وغيرها.

قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «شمال القابضة»، المالكة والمطورة لمشروع «دبي هاربر»: «باعتباره واجهة بحرية استثنائية صممت لتمزج بين نمط الحياة العصرية وأجواء البحر الخلابة، يسرنا في «دبي هاربر» أن نستضيف #نو_فلتر_دبي، الحدث الأبرز من نوعه في مجال السيارات واليخوت وأسلوب الحياة الفاخرة.

يتميز «دبي هاربر» بإطلالة خلابة ومرافق عصرية وموقع حيوي، وسيضم طيفاً واسعاً من خيارات المعيشة والتسوق والترفيه التي تقترن بمجموعة متكاملة من مراسي اليخوت الفاخرة ومرافق النقل البحري العالمية التي تجعل منه الوجهة البحرية الأبرز والأكثر تفرداً في المنطقة.

ويمثل «نو فلتر دبي» باكورة الفعاليات التي سيستضيفها «دبي هاربر» خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يلعب هذا المشروع دوراً حيوياً في إحياء ارتباط دبي الأصيل والعميق بالبحر، كما يوفر لقاطني الإمارة المزيد من خيارات الحياة التي تتيح لهم اختبار تجربتهم الخاصة على مشارف البحر. وباعتبارها الشركة المالكة والمطورة للمشروع، تحرص «شمال» على استثمار مواردها على كل الصعد لتجسيد رؤيتها الرامية إلى جعل «دبي هاربر» أحد أهم مشاريع الواجهات البحرية في إمارة دبي.

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